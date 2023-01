A venda de contrafação através da rede social Facebook gerou quatro detenções no Barreiro e a apreensão de 460 artigos, como vestuário ou objetos de couro, informa esta segunda-feira a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), em comunicado.

A operação foi levada a cabo pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), com a colaboração da Polícia de Segurança Pública do Barreiro, que efetuou buscas no Barreiro sobre a venda “online” de contrafação, através daquela rede social, que deu origem ao processo-crime em investigação.

As buscas abrangeram três domicílios e quatro outros espaços, não domiciliários, tendo sido realizadas também pesquisas de dados informáticos, alegadamente usados para a prática do crime em investigação.

No decurso da operação, foram apreendidos 460 artigos contrafeitos, como vestuário e marroquinaria, no valor de 4.000 euros, tendo ainda sido apreendida 460 artigos contrafeitos (calibre 6,35 mm), um carregador e cinco munições (do mesmo calibre).

Em resultado da operação, foram constituídos quatro arguidos, que ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.