Em atualização

Uma criança ficou com a mão presa numa escada rolante do Marshopping, em Leça da Palmeira, Matosinhos e foi transportada para o hospital de S. João, no Porto, avança o Jornal de Notícias.

Ao Observador, fonte oficial da unidade hospitalar informa que a criança se encontra “estável” e que está neste momento a ser alvo de cirurgia. Os ferimentos não colocam a vida da criança em risco.

O acidente aconteceu pouco depois das 14 horas. Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça.