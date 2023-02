No sábado, a conquista da Taça da Liga. Na terça-feira, o fecho do mercado de inverno. Na quarta-feira, o regresso do Campeonato. O já aparentemente longínquo Mundial do Qatar fez da temporada 2022/23 uma autêntica maratona em formato sprint — e o FC Porto visitava o Marítimo na Madeira sem sequer ter tido uma semana para festejar um título e sabendo que a próxima jornada é já no domingo.

Neste sentido, e olhando para um contexto em que os dragões estão no terceiro lugar do Campeonato e atrás de Benfica e Sp. Braga, não havia tempo para euforias. Até porque, e tal como o próprio Sérgio Conceição antecipou, o jogo desta quarta-feira era de uma importância clara: o FC Porto entrava em campo antes dos minhotos, que tinham uma complexa deslocação a Alvalade para defrontar o Sporting, e precisava de manter as distâncias para um conjunto encarnado que não só já tinha vencido esta jornada como até tinha uma partida (e um triunfo) a mais.

“Não há euforia nenhuma. Existe a alegria pela conquista de um título mas, no final do jogo [com o Sporting, na final da Taça da Liga], já estava com um discurso virado para o Marítimo. Depois de uma vitória temos de estar ao mesmo nível, no mínimo, para dar continuidade. O chip tem de ser sempre o mesmo, que é trabalhar no limite para ganhar os jogos. Qual chip? Aqui, há o comportamento dos jogadores e um jogo que vamos abordar. O chip tem de estar sempre metido lá, com esses comportamentos de que falo sempre, para estarmos no máximo. A vitória merecida na Taça da Liga já passou. Agora é olhar para o Campeonato, que é o principal objetivo, e para este jogo difícil. É uma final para nós. Temos uma grande vontade de conquistar os três pontos”, explicou o treinador dos dragões na antevisão da visita ao Funchal.

Sérgio Conceição não podia contar com Gabriel Veron e Grujic, ambos lesionados, mas tinha Evanilson de volta — ainda que o avançado brasileiro começasse no banco. A surpresa do onze inicial, porém, estava reservada para Bernardo Folha, que não só se estreava a titular pela equipa principal do FC Porto como cumpria os primeiros minutos na Liga após ter sido utilizado na Taça da Liga, na Taça de Portugal e na Liga dos Campeões. O jovem médio rendia Stephen Eustáquio, que nem sequer era suplente devido a um problema físico, e Taremi, Galeno e Pepê formavam o trio ofensivo.

