A Sony anunciou esta quinta-feira um lucro líquido de 809 mil milhões de ienes (5,7 mil milhões de euros) entre abril e dezembro, os primeiros nove meses do ano fiscal, mais 4,9% do que no mesmo período do ano anterior.

A multinacional japonesa de tecnologia e entretenimento registou um lucro operacional de 1,08 biliões de ienes (7,6 mil milhões de euros) no mesmo período, mais 1,5% do que em 2021, graças à resolução de vários processos judiciais e à recuperação de perdas associadas à subtração ilegal de fundos do ramo de seguros.

As receitas de vendas da Sony aumentaram 10,7% nos mesmos meses para 8,5 biliões de ienes (59,8 mil milhões de euros), algo a que a empresa atribuiu a um aumento significativo das vendas nos negócios de jogos de vídeo, música e imagem.

A Sony anunciou ainda que o diretor financeiro, Hiroki Totoki, vai assumir o cargo de presidente do grupo e diretor de operações a partir de 01 de abril.

Totoki, que também detém atualmente o cargo de vice-presidente executivo, substitui Kenichiro Yoshida, que se mantém na empresa como diretor executivo.