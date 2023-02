Em atualização

Um sismo com magnitude de 5,7 na escala de Richter atingiu a Roménia esta terça-feira, às 14h58 (hora local). Além da Roménia, o terramoto afetou ainda países vizinhos, como a Bulgária e a Sérvia.

De acordo com a Reuters, que cita o Centro Sismológico do Europeu-Mediterrâneo, o epicentro do sismo foi a 56km a noroeste da cidade de Drobeta-Turnu Severin, com uma população de cerca de 100 mil pessoas e próxima da fronteira bulgara e sérvia.