“Chermiti? Tem mais um ano de contrato. Estamos salvaguardados. Temos vindo a renovar com os miúdos, com o Dário [Essugo], o Mateus Fernandes. Estamos a fazer esse trabalho com o Chermiti. Ainda temos mais um ano de ligação. O Youseff sabe que vai ter oportunidades. Não vejo melhor sítio para eles. Eles cresceram aqui e querem jogar no Sporting. Está tudo controlado e, segundo sei, vai resolver-se em breve”, salientara Rúben Amorim na antecâmara da receção ao Midtjylland, a contar para a primeira mão do playoff de acesso aos oitavos da Liga Europa. Depois de uma série de três jogos sempre como titular, o jovem avançado de 18 anos até começou a partida com os dinamarqueses mas, no dia seguinte, renovou mesmo contrato.

Apesar de ter ainda ligação até 2024, há muito que os responsáveis leoninos estavam a trabalhar com o pai do jogador para fazerem um novo contrato a longo prazo. A base de entendimento já tinha sido atingida há alguns dias mas os dirigentes verde e brancos foram sabendo também de algumas abordagens de outros clubes para perceberem a situação do internacional Sub-19. O anúncio chegou esta sexta-feira, antes de uma semana importante para o Sporting com um jogo fundamental em Chaves e outro na Dinamarca.

De recordar que, depois de uma ausência de alguns meses por lesão (pubalgia), Youssef Chermiti estreou-se na presente temporada logo na equipa A, levando até ao momento um total de 312 minutos em sete jogos de Campeonato, Liga Europa e Taça da Liga com dois golos marcados (Rio Ave e FC Porto). “Estamos a discutir um novo contrato com o Chermiti. Se assinar um novo contrato, não vamos buscar mais nenhum avançado. Ele, o Rodrigo e o Paulinho são os meus avançados. Fica a minha palavra de honra, se ele assinar um novo contrato não vou buscar mais nenhum avançado centro”, prometera o técnico Rúben Amorim após o dérbi com o Benfica no Estádio da Luz, que marcou a estreia do avançado pelo conjunto A dos leões.

