Há duas maneiras de enfrentar a adversidade ou neste caso a comparação de realidades entre dois clubes que lutam pelos mesmos objetivos. Uma, a perspetiva da desculpabilização; outra, a análise fria e crua ao que existe sem pensar no que poderia existir. Foi assim que, mais uma vez, Rúben Amorim abordou o leque de opções que tem ao dispor no Sporting olhando também para aquilo que podia fazer no dérbi a partir do banco. E foi assim também que o técnico fez quase uma “jura de amor” a mais um jovem da formação a ser lançado na equipa principal, Youssef Chermiti, a quem deixou uma promessa logo no dia de estreia.

“Olhando para o Chermiti… Estamos a discutir um novo contrato com ele. Se assinar um novo contrato, não vamos buscar mais nenhum avançado. Ele, o Rodrigo e o Paulinho são os meus avançados. Fica a minha palavra de honra, se ele assinar um novo contrato não vou buscar mais nenhum avançado centro”, assegurou o treinador dos leões a propósito do avançado de 18 anos que jogou pela equipa principal na Luz.

Filho de um antigo jogador de basquetebol tunisino hoje treinador (e com duas irmãs mais velhas que seguiram também a modalidade do pai), o internacional Sub-19 nascido na ilha açoriana de Santa Maria até começou a carreira desportiva no futsal ao serviço do Marienses antes de passar depois para o futebol, entre a Academia Pauleta e o São Pedro já em Ponta Delgada. Foi aí também que despertou a atenção dos responsáveis leoninos, que não tiveram dúvidas em apostar no jovem de 12 anos para uma mudança radical de vida onde rumou a Alcochete para ficar em regime de internato na Academia do Sporting.

Desde que chegou ao clube, o avançado alinhou quase sempre em escalões acima da sua idade, sagrando-se campeão nacional de iniciados em 2019 naquela que foi a temporada de explosão não só pelos golos que foi marcando (22 em 29 jogos da prova) mas também pela qualidade técnica que tinha e que aliava a um físico acima do normal para a idade. Depois de um ano nos juvenis A apesar de ser de primeiro ano, Chermiti subiu para os Sub-23 logo em 2021, passando depois para a equipa B e os Sub-23 na última época apesar de estar ainda no primeiro ano de júnior. O jogador de 18 anos fez agora na Luz a estreia em 2022/23.

Apesar do lançamento de mais um jovem jogador, à semelhança do que já tinha acontecido na presente temporada com outros elementos como Mateus Fernandes, essa acabou por ser uma das poucas boas notícias dos leões após o empate no dérbi frente ao Benfica: apesar de ter sido a primeira equipa da Liga a tirar pontos aos encarnados na Luz, o Sporting tornou-se a terceira formação com mais golos fora sofridos no Campeonato apenas atrás de Marítimo e P. Ferreira e leva já 19 pontos perdidos antes do final da primeira volta, mais do que os pontos que perdeu em toda a época de 2020/21 e 2021/22 (17).