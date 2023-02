A vida tem coisas que a própria razão desconhece. A vida, o destino, as leis incontestadas do mundo. Este sábado, na Turquia e depois de inicialmente ter sido noticiado que havia sido resgatado, Christian Atsu foi confirmado como uma das milhares de vítimas mortais do violento sismo de há duas semanas. Também este sábado e no Dragão, defrontavam-se FC Porto e Rio Ave, as duas equipas que o ganês representou no futebol português.

Antes do apito inicial, quando já se agitava uma bandeira com a imagem de Atsu nas bancadas do estádio, as duas equipas uniram-se para uma homenagem ao médio que estava no Hatayspor. Lado a lado, Guga e Pepe exibiram as camisolas que o jogador utilizou no FC Porto e no Rio Ave, o 20 dos dragões e o 27 dos vilacondenses, e recordaram o ganês, que tinha apenas 31 anos.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Rio Ave, 1-0 21.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga) FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Wendell (Zaidu, 74′), Grujic, Stephen Eustáquio, André Franco (Bernardo Folha, 83′), Pepê, Taremi (Gonçalo Borges, 74′), Toni Martínez (Danny Loader, 83′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, David Carmo, Rodrigo Conceição, Fernando Andrade, Vasco Sousa Treinador: Sérgio Conceição Rio Ave: Jhonatan, Josué Sá (Hernâni, 81′), Aderllan Santos, Pantalon, Costinha (Paulo Vítor, 83′), Samaris (Sávio, 81′), Guga, João Graça (Miguel Baeza, 69′), Fábio Ronaldo, Boateng, André Pereira (Leonardo Ruiz, 69′) Suplentes não utilizados: Magrão, Miguel Nóbrega, Patrick William, Ukra Treinador: Luís Freire Golos: Toni Martínez (44′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Fábio Ronaldo (32′), a Pantalon (44′), a João Mário (65′), a André Pereira (67′), a Pepê (90+1′)

Em campo, o FC Porto tinha a oportunidade de ficar à condição a dois pontos da liderança do Benfica, já que os encarnados só defrontam o Boavista na próxima segunda-feira. Na antecâmara de uma semana que tem uma deslocação a Milão para defrontar o Inter na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição não podia contar com sete jogadores devido a lesões e pedia o esforço extra dos adeptos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.