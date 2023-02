É mais um caso raro que traz esperança à procura de uma cura para o vírus do VIH. Um homem de 53 anos, que está a ser referido como “o paciente de Düsseldorf”, entrou em remissão depois de ter recebido um transplante de medula óssea para curar uma leucemia, e há quatro anos que vive sem receber medicação e sem sinais do vírus.

O caso relatado pela revista científica Nature é visto ainda com cautela na comunidade médica, mas também com muita esperança. Até porque o caminho para a cura deste novo paciente tem muitas semelhanças com os outros dois primeiros casos conhecidos de pacientes que se viram livres do vírus da SIDA, ambos recetores de transplantes de medula óssea para curar outras doenças (existem ainda outros dois casos com tratamentos diferentes e duas mulheres que se curaram sem receber medicação).

A chave estará no tipo de células que os três receberam: os doadores tinham uma mutação na proteína CCR5, que se encontra na superfície de certas células imunes e através da qual o VIH penetra. Com a mutação, é muito menos provável que isso aconteça. Mas também é difícil assegurar que esse transplante específico acontece, uma vez que a mutação na proteína se encontra em apenas 1% da população europeia (sobretudo na Europa central e países nórdicos).

No caso do paciente de Düsseldorf, o homem foi diagnosticado com leucemia seis meses depois de ter começado o seu tratamento antirretroviral para o HIV e foi sujeito ao transplante em 2013, para tentar fazer frente às duas condições de saúde. Em 2018, após um “planeamento cuidadoso e com uma monitorização feita de perto pela equipa médica”, foi descontinuada a medicação que costumava receber. Foi então objeto de “exames regulares e aprofundados” para garantir que se podia falar aqui de um caso de cura.

