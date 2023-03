O jamaicano Horace Andy, o sírio Omar Souleyman, a dupla maliana Amadou & Mariam e os cabo-verdianos Bulimundo estão entre as primeiras confirmações para a 19.ª edição do Festival MED, que regressa no verão a Loulé.

Os primeiros 17 nomes do cartaz do MED 2023, que decorre na zona histórica de Loulé entre 29 de junho e 03 de julho, foram anunciados na tarde desta sexta-feira em Lisboa, numa conferência de imprensa no stand do Município de Loulé na BTL — Bolsa de Turismo de Lisboa.

Além de Horace Andy, Omar Souleyman, Amadou & Mariam e Bulimundo, a lista das primeiras confirmações inclui também os portugueses Pedro Mafama, Bandua, Sétima Legião, Sara Correia, Club Makumba, Lavoisier e Bateu Matou, os brasileiros Amaro Freitas e Bia Ferreira, os Onipa, banda que junta músicos ganeses e britânicos, os italianos BandaAdriatica, os franco-marroquinos AYWA e a norte-americana Sarah McCoy.

O Festival MED, organizado pela Câmara Municipal de Loulé, realiza-se desde 2004 com o objetivo de concretizar um festival de “música diferente e único”, que potenciasse a promoção do concelho.

O evento tem lugar na zona histórica de Loulé, numa perspetiva de dinamização cultural e, simultaneamente, de divulgação da cultura dos países da Bacia do Mediterrâneo.