Mudou o nome, aumentou o número de participantes do mesmo pais, alteraram os modelos competitivos, viraram aquele que era o registo do Benfica sempre que chegava às oito melhores equipas da Europa: até ao aparecimento da Liga dos Campeões, os encarnados tinham um registo de passagem positivo nos quartos da principal prova europeia de clubes, ganhando em oito das 14 eliminatórias; a partir do formato Champions, em 1992/93, foram sempre afastados quando chegaram aos oito melhores da Europa. Esse será o principal desafio da equipa comandada por Roger Schmidt, essa será a primeira barreira ainda por superar. E, para isso, o sorteio dos quartos teria papel de especial importância, tendo em conta as equipas que estão qualificadas para o top 8 da Liga milionária, as ambições à conquista da prova e a experiência nestes palcos.

Numa perspetiva meramente teórica, e mesmo tendo em conta os contornos do apuramento nos oitavos com um triunfo pela margem mínima em casa e um nulo na segunda mão, todos os caminhos do Benfica iriam dar a Milão entre AC Milan e Inter. No polo oposto, os adversários a evitar chegam dos campeões de Espanha (Real Madrid), Inglaterra (Manchester City) e Alemanha (Bayern). Num meio termo que pode enganar, pelo futebol que jogam e pela fase que atravessam, estão o Nápoles e o Chelsea, respetivamente.

Há ainda um outro ponto de curiosidade neste sorteio e que tem a ver com os possíveis regressos à Luz, que neste caso assumem uma dimensão quase inevitável nos quartos com Bernardo Silva, Rúben Dias, Ederson (Manchester City), João Félix, Enzo Fernández (Chelsea), João Cancelo (Bayern) e Mário Rui (Nápoles). Além destes, o sorteio pode ainda trazer de volta a Portugal Rafael Leão (AC Milan).

Histórico do Benfica com os possíveis adversários nos quartos

2 vitórias e 1 derrota em 3 jogos (5-3 na final em 1962; 5-1 e 1-2 nos quartos em 1965) Bayern, 3 empates e 9 derrotas em 12 jogos (0-0 e 1-5 nos quartos em 1976; 0-0 e 1-4 na segunda ronda em 1981; 1-4 e 1-3 na terceira ronda da Taça UEFA em 1995; 0-1 e 2-2 nos quartos em 2016; 0-2 e 1-5 na fase de grupos em 2018; 0-4 e 2-5 na fase de grupos em 2021)

1 empate e 2 derrotas em 3 jogos (0-1 na final em 1965 e 0-0 e 3-4 na quarta ronda da Liga Europa em 2004) AC Milan, 2 empates e 4 derrotas em 6 jogos (1-2 na final em 1963, 0-1 na final em 1990, 0-0 e 0-2 na fase de grupos em 1995 e 1-2 e 1-1 na fase de grupos em 1997)

Resultados dos oitavos da Champions de 2022/23

RB Leipzig (Alemanha)- Manchester City (Inglaterra), 1-1 e 0-7

1-1 e 0-7 Club Brugge (Bélgica)- Benfica (Portugal), 0-2 e 1-5

0-2 e 1-5 Liverpool (Inglaterra)- Madrid (Espanha), 2-5 e 0-1

2-5 e 0-1 AC Milan (Itália) -Tottenham (Inglaterra), 1-0 e 0-0

-Tottenham (Inglaterra), 1-0 e 0-0 Eintracht Frankfurt (Alemanha)- Nápoles (Itália), 0-2 e 0-3

0-2 e 0-3 B. Dortmund (Alemanha)- Chelsea (Inglaterra), 1-0 e 0-2

1-0 e 0-2 Inter (Itália) -FC Porto (Portugal), 1-0 e 0-0

-FC Porto (Portugal), 1-0 e 0-0 PSG (França)-Bayern (Alemanha), 0-1 e 0-2

Participações do Benfica nos quartos da Taça dos Campeões Europeus/Champions

1960/61: AGF (Dinamarca), 3-1 (V) em casa e 4-1 (V) fora – vencedor

1961/62: Nuremberga (RFA), 1-3 (D) fora e 6-0 (V) em casa – vencedor

1962/63: Dukla Praga (Checoslováquia), 2-1 (V) em casa e 0-0 (E) fora – finalista vencido

1964/65: Real Madrid (Espanha), 5-1 (V) em casa e 1-2 (D) fora – finalista vencido

1965/66: Manchester United (Inglaterra), 2-3 (D) fora e 1-5 (D) em casa – quartos

1967/68: Vasas (Hungria), 0-0 (E) fora e 3-0 (V) em casa – finalista vencido

1968/69: Ajax (Países Baixos), 3-1 (V) fora, 1-3 (D) em casa e 0-3 (D) neutro – quartos

1971/72: Feyenoord (Países Baixos), 0-1 (D) fora e 5-1 (V) em casa – meias-finais

1975/76: Bayern (RFA), 0-0 (E) e 1-5 (D) fora – quartos

1977/78: Liverpool (Inglaterra), 1-2 (D) em casa e 1-4 (D) fora – quartos

1983/84: Liverpool (Inglaterra), 0-1 (D) fora e 1-4 (D) em casa – quartos

1987/88: Anderlecht (Bélgica), 2-0 (V) em casa e 0-1 (D) fora – finalista vencido

1989/90: Dnipro (URSS), 1-0 (V) em casa e 3-0 (V) fora – finalista vencido

1991/92: 3.º lugar nos grupos com Barcelona, Sparta Praga e Dínamo Kiev – quartos

1994/95: AC Milan (Itália), 0-2 (D) fora e 0-0 (E) em casa – quartos

2005/06: Barcelona (Espanha), 0-0 (E) em casa e 0-2 (D) fora – quartos

2011/12: Chelsea (Inglaterra), 0-1 (D) em casa e 1-2 (D) fora – quartos

2015/16: Bayern (Alemanha), 0-1 (D) fora e 2-2 (E) em casa – quartos

2021/22: Liverpool (Inglaterra), 1-3 (D) em casa e 3-3 (E) fora – quartos