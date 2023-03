Que o Benfica dificilmente seria eliminado, já toda a gente sabia. Que o Benfica provavelmente iria voltar a ganhar, muitos desconfiavam. Que o Benfica ia marcar cinco golos nos oitavos de final da Liga dos Campeões, poucos suspeitavam. A equipa de Roger Schmidt anulou o Club Brugge na Luz e seguiu para os quartos de final da principal competição europeia, onde vai estar pela segunda temporada consecutiva, algo que não acontecia há 54 anos.

Mas fez mais do que isso. Com a goleada desta terça-feira, o Benfica garantiu desde já que vai encaixar um valor recorde na Liga dos Campeões: 71,6 milhões de euros. Os encarnados mantiveram-se invictos nas competições europeias da atual temporada, com 10 vitórias e dois empates em 12 jogos disputados e 23 golos marcados, o melhor registo de sempre desde o início da Taça dos Campeões Europeus nos anos 60.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Benfica nunca tinha somado quatro triunfos numa única edição da Liga dos Campeões e, com os cinco apontados esta terça-feira, chegou aos 104 golos na atual temporada: é a quinta época consecutiva em que marca mais de uma centena de golos e a última vez que tinha chegado a esse registo tão depressa tinha sido em 2015/16, ainda com Rui Vitória. Rafa, que abriu o marcador ainda na primeira parte, foi eleito o Homem do Jogo e falou na zona de entrevistas rápidas — mas acabou por entregar o troféu a Gonçalo Ramos, como o próprio jovem avançado confirmou e agradeceu nas redes sociais.

O Benfica continua invicto nas provas europeias esta época: em 12 jogos, soma 10 vitórias e 2 empates ⚠O Benfica já marcou 23 golos nesta edição da Champions: é o seu melhor registo de sempre em toda a competição desde 1965/66 pic.twitter.com/a8gE7JpsVD — Playmaker (@playmaker_PT) March 7, 2023

“As coisas estão a sair bem, a equipa está toda a trabalhar para o mesmo. Só temos um objetivo, que é vencer todos os jogos. É ir jogo a jogo, devagar. Só vamos pensar na próxima fase depois, agora temos um jogo já no próximo fim de semana. Temos de ganhar e é isso que nos interessa. O que importa é que a equipa está bem”, disse Rafa, que terminou a partida como capitão depois da saída de Otamendi.

Já Roger Schmidt, também depois do fim do jogo, mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa. “Estou muito orgulhoso da equipa. Este é um dos dias em que queremos fazer um jogo de topo. A situação estava boa para nós depois da vitória na Bélgica mas respeitámos este jogo. Era um jogo de Liga dos Campeões e todos os adversários têm qualidade. Mostrámos hoje que somos uma grande equipa e que não estávamos aqui para defender o 2-0 mas sim para ganhar. Merecemos estar nos quartos de final”, começou por dizer o treinador alemão.

“Estamos satisfeitos com a passagem aos quartos de final. Agora vamos esperar pelo sorteio. Nesta fase da Liga dos Campeões há sempre bons adversários, temos de respeitar todos. Mas a jogar desta forma, com este foco e esta motivação, a defender bem… Vamos tentar o nosso melhor para chegar às meias-finais. Preferência por um adversário? Não”, terminou Schmidt.