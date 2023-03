Sete jogos sem perder, quatro jornadas seguidas a ganhar no Campeonato, uma eliminatória europeia totalmente em aberto. O Sporting chegava a Londres para disputar a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa contra o Arsenal a atravessar a melhor fase da temporada e com o objetivo de apostar nas competições europeias para amenizar as desilusões internas. Para isso, porém, era preciso vencer o atual líder da Premier League.

Depois de uma primeira mão muito equilibrada e que terminou com um empate, há uma semana e em Alvalade, a equipa de Rúben Amorim visitava o Emirates na sequência de uma vitória convincente contra o Boavista no fim de semana. Cientes de que o desafio era enorme, de que as diferenças entre os dois conjuntos eram notórias e de que o favoritismo estava todo do lado dos ingleses, os leões entravam em campo com a ideia de que tinham tudo a ganhar e pouco a perder.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Arsenal-Sporting, 1-1, 3-5 após grandes penalidades (3-3 no conjunto das duas mãos) Oitavos de final da Liga Europa Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra) Árbitro: Mateu Lahoz (Espanha) Arsenal: Aaron Ramsdale, Tomiyasu (Ben White, 9′), Saliba (Rob Holding, 21′), Gabriel Magalhães, Zinchenko, Reiss Nelson (Bukayo Saka, 66′), Jorginho (Thomas Partey, 66′), Xhaka, Fábio Vieira (Odegaard, 101′), Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus (Leandro Trossard, 45′) Suplentes não utilizados: Matt Turner, Hillson, Kieran Tierney, Smith Rowe, Kiwior Treinador: Mikel Arteta Sporting: Adán, Diomande, Jeremiah St. Juste, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, Manuel Ugarte, Pedro Gonçalves (Dário Essugo, 93′), Matheus Reis (Nuno Santos, 93′), Marcus Edwards (Mateo Tanlongo, 119′), Paulinho (Chermiti, 90′), Trincão (Arthur Gomes, 105′) Suplentes não utilizados: Franco Israel, Sotiris, Luís Neto, Rochinha, Fatawu, Jovane Cabral, Mateus Fernandes Treinador: Rúben Amorim Golos: Xhaka (19′), Pedro Gonçalves (62′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Fábio Vieira (24′), a Xhaka (45+2′), a Manuel Ugarte (53′ e 118′), a Rob Holding (71′), a Diomande (118′); cartão vermelho por acumulação a Manuel Ugarte (118′)

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.