Astronautas vão voltar a pisar a superfície da Lua com fatos brancos, como há mais de 50 anos, mas mais flexíveis, elegantes e resistentes ao ambiente hostil do satélite natural da Terra.

Um protótipo dos fatos foi esta quarta-feira apresentado em Houston, nos Estados Unidos, pela empresa aeroespacial norte-americana Axiom Space, com a qual a agência espacial norte-americana (NASA) contratualizou o serviço por 228,5 milhões de dólares (216,6 milhões de euros).

A NASA espera colocar novamente astronautas na superfície da Lua em 2025 – a primeira mulher e o primeiro negro – ao abrigo da missão Artemis III. Apenas os Estados Unidos levaram astronautas a solo lunar, 12 ao todo, entre 1969 e 1972, durante o programa Apollo.

Como há mais de 50 anos, os fatos para caminhadas na Lua serão brancos, para que possam refletir o calor e manter os astronautas numa temperatura adequada.

.@Axiom_Space revealed a spacesuit prototype that our @NASA_Astronauts plan to wear near the Moon’s South Pole on @NASA’s #Artemis III mission.

The spacesuit will give lunar explorers extra mobility, protection, & the latest technology. Discover more: https://t.co/uxH21hkSjd pic.twitter.com/bqxcrwR6Y6

— NASA Artemis (@NASAArtemis) March 15, 2023