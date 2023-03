O Bugatti Chiron é respeitado e admirado por todos os motivos e mais algum. A maioria dos trunfos tem a ver com a sofisticação da mecânica, um imponente motor com 8 litros de capacidade e 16 cilindros colocados em “W”, soprados por quatro turbocompressores, que na versão menos possante fornece 1500 cv. Mas o construtor francês do Grupo Volkswagen vem agora lembrar que há outros detalhes não menos impressionantes no seu Chiron.

Algo tão simples como a pintura, que reveste a totalidade dos veículos à venda no mercado, é elevado a um patamar quase inimaginável num hiperdesportivo comercializado por 2,5 milhões de euros, antes de impostos. Como seria de esperar, depois de construir um modelo como o Chiron, com um chassi em fibra de carbono e equipado com o já mencionado W16, a Bugatti faz questão que a pintura seja igualmente motivo de orgulho, anunciando que investe entre 600 e 700 horas por veículo.

Os pormenores da pintura, quando a personalização dos clientes é mais exigente, torna o processo mais demorado 5 fotos

O especialista em pintura da Bugatti, Simon Vetterling, afirma que aplicar a tinta num veículo tão exclusivo e dispendioso é uma operação delicada, uma vez que é preciso que o revestimento esteja à altura de tudo o resto, da mecânica ao apuro aerodinâmico, passando pelas suspensões e transmissão, capaz de colocar no asfalto entre 1500 e 1850 cv. E Vetterling recorda que ainda antes da primeira camada de primário ser aplicada, cada centímetro quadrado da carroçaria é verificado ao pormenor, em busca de qualquer tipo de imperfeição.

A camada de primário é aplicada e depois passada a lixa até estar perfeitamente suave, para de seguida ser a vez de dar uma primeira camada de tinta base, que volta a ser lixada, a que se segue mais tinta e mais lixa. Nesta fase, cada Chiron já consumiu cerca de 200 horas, só para chegar até aqui. A fase seguinte é aplicar a cor definitiva, que depois é polida durante quatro dias até que o Bugatti é finalmente encaminhado para o túnel de luz, onde é analisado ao pormenor, a única explicação para ali permanecer durante 10 horas. E só então, se tudo estiver perfeito, o Chiron é entregue ao seu cliente.