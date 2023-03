A seleção tem sido apontada como o grande calcanhar de Aquiles de Erling Haaland no percurso rumo à galeria dos imortais do futebol mundial. A Noruega é uma seleção ainda em desenvolvimento. Enquanto que outros talentos vão conseguindo bater recordes e obter títulos a nível internacional, o avançado do Manchester City tenta ajudar a que, aos poucos, a equipa norueguesa consiga subir do 43.º lugar do ranking da FIFA. Veja-se, por exemplo, que Enzo Fernández e Julián Álvarez, tratando-se de jogadores, sensivelmente da mesma geração, com poucas internacionalizações a mais do que aquelas que completaram no Qatar, conseguiram adicionar o Mundial ao currículo.

A Noruega arranca o apuramento para o Europeu de 2024, prova onde só esteve por uma ocasião, com jogos diante de Espanha e Geórgia. Para tentar a qualificação num grupo A que conta também com Chipre e Escócia, o selecionador Stale Solbakken reuniu uma convocatória que, para além de Haaland, conta com o benfiquista Aursnes, Odegaard (Arsenal), Ostigaard (Nápoles), Ola Solbakken (AS Roma) ou Sorloth (Real Sociedad). No entanto, o treinador viu a lista que, após anos de evolução do futebol no país, deixa algumas esperanças em terminar num dos dois primeiros lugares ser desfalcada com o abandono do avançado do Manchester City devido a uma lesão na virilha.

Her er Norges tropp til de to første EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Georgia i mars????????????#sterkeresammen pic.twitter.com/INHYZd8r2B — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 14, 2023

“Esperávamos que fosse leve, mas depois dos testes e exames ficou claro que o Haaland não jogará as partidas contra Espanha e Geórgia. É melhor que ele tenha acompanhamento médico no clube dele”, esclareceu o médico da seleção norueguesa, Ola Sand, referindo que o jogador vai regressar a Inglaterra para ser acompanhado pela equipa médica do Manchester City, abandonando o estágio a decorrer em Marbella.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O Erling sofreu muito quando percebeu que não poderia lutar pela equipa”, revelou, Stale Solbakken, treinador da seleção onde Haaland leva 21 golos em 23 jogos. “Felizmente, neste grupo ainda existe muita autoconfiança, talento e coesão para somar pontos nos próximos jogos. Não vamos desligar, mas continuaremos o nosso trabalho para estarmos totalmente preparados”.

Apesar de Haaland ter abandonado a concentração da equipa, Fredrik Aursnes, em funções diferentes, tenta compensar a ausência do colega. O jogador do Benfica mereceu os elogios de Stale Solbakken. “Deu passos em frente”, começou por analisar em entrevista ao jornal A Bola. “Toca a bola ainda com mais rapidez, encontra melhores soluções. Isso também está relacionado com a confiança, agora ainda maior, e sentimos que ele está a ter prazer em campo”. O reforço dos encarnados para esta época tem dez jogos ao serviço da seleção ainda sem nenhum golo marcado e é reconhecido pela polivalência.