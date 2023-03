Inúmeras manifestações de solidariedade, um especial carinho por todos os adeptos presentes, palavras que se multiplicavam prometendo o que se podia fazer sem falar do que não se controlava. O regresso da Ucrânia ao futebol internacional depois da invasão da Rússia foi seguido por muitos mas todo esse apoio não chegou para que o conjunto de leste conseguisse aqueles que eram os seus dois grandes objetivos de 2022 (no plano desportivo): a qualificação para o Mundial do Qatar, com uma derrota no playoff decisivo frente ao País de Gales, e o primeiro lugar do grupo B1 da Liga das Nações, que caiu no final para a Escócia. Novo ano, nova esperança, uma meta ainda mais complicada: fechar nas duas primeiras posições o grupo C da qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, onde estavam também Inglaterra e Itália.

Na primeira jornada, a Ucrânia ficou de fora por ser um grupo ímpar mas teve oportunidade de ver um dos encontros mais aguardados desta ronda inaugural do apuramento, com a Inglaterra a ganhar fora à Itália numa reedição da final do último Europeu decidido em Wembley nas grandes penalidades para o lado dos transalpinos. Agora, era no principal palco do futebol inglês que tentava contrariar a lógica e surpreender o conjunto de Gareth Southgate com um elemento em plano de destaque, Harry Kane, avançado do Tottenham que se tornou o melhor marcador de sempre da seleção dos Três Leões antes de cumprir 30 anos.

“Há milhões de ucranianos que estão à espera de uma vitória. Peço desculpa aos adeptos ingleses mas precisamos mais desta vitória do que eles. O futebol é uma religião que une a Ucrânia. É difícil para as pessoas na Europa perceberem isso, mas, mesmo durante a guerra, soldados, médicos e voluntários querem sentir o sabor de uma vida pacífica. Este jogo contra Inglaterra é uma das poucas oportunidades para mudar da guerra para o desporto, durante, pelo menos, duas horas. Espero uma vitória, claro. Que outra opinião pode haver? Os soldados nas trincheiras esperam uma vitória. E os seus filhos, pais ou irmãos também. Todo o país sonha com uma vitória em Wembley. Os nossos jogadores passam mais tempo a esconder-se dos mísseis do que a treinar, as sessões estão sempre a ser interrompidas, na Ucrânia. Todos os dias, o inimigo destrói infraestruturas, dispara mísseis contra nós e mata pessoas. Isto entra no nosso cérebro, na alma e não desaparece rapidamente”, destacou Igor Belanov, primeiro Bola de Ouro ucraniano nos anos 80, à BBC.

