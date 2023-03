A qualificação para o próximo Europeu começou como o anterior terminou. Inglaterra e Itália reeditaram a final de Wembley que deu vitória da seleção azzurri num jogo decisivo que, oficialmente, sendo jogado em campo neutro, foi disputado em casa dos ingleses. Desta vez, após dois confrontos para a Liga das Nações, o último dos quais voltou a sorrir aos italianos, as equipas voltaram a encontrar-se. A Itália recebeu a seleção dos Três Leões no Estádio Diego Armando Maradona, que tem funcionado como metáfora da resistência para o clube que dele faz casa, o Nápoles.

O selecionador italiano, Roberto Mancini, convocou um lote alargado de 30 jogadores, o que deu espaço a estreias. Wladimiro Falcone (Lecce) e Alessandro Buongiorno (Torino) foram duas, mas a que tem causado maior sensação é a de Mateo Retegui (Tigre), avançado que também tem nacionalidade argentina e que tem realizado toda a carreira no país da América do Sul. Curiosamente, fez a primeira internacionalização no estádio batizado com o maior nome do futebol alviceleste. “Já o acompanhávamos há algum tempo. Tem qualidade e é um jovem inteligente. Não achámos que ele dissesse que sim. A esperança é que possa ser importante”, comentou o selecionador italiano quanto à possibilidade de perder o jogador para a seleção Argentina.

Na Inglaterra, Gareth Southgate chamou 25 nomes, mas sofreu três baixas. Nick Pope, Mason Mount e Marcus Rashford abandonaram a concentração da equipa em St. George’s Park. Apenas o primeiro foi substituído, tendo sido chamado à última hora Fraser Forster. De resto, tal como aconteceu na convocatória para o Mundial do Qatar, apenas Jude Bellingham não atua na Premier League. A grande surpresa na equipa inglesa foi a inclusão de Ivan Toney nos convocados. Com Sterling ausente, o jogador do Brentford foi convocado para ser observado de perto pelo técnico.

