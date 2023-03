O número de médicos estrangeiros a exercer funções em Portugal atingiu um novo recorde, conta esta segunda-feira o jornal Público. De acordo com os dados avançados pela Ordem dos Médicos, havia no fim do ano passado um total de 4.503 médicos inscritos, a maioria dos quais espanhóis (1.681).

Ainda assim, continua o Público, os brasileiros são os que mais têm contribuído para a subida do número de médicos estrangeiros a exercer em Portugal. Dos 844 imigrantes que obtiveram cédula profissional, metade vieram do Brasil. Já é o segundo país mais representado no conjunto de médicos imigrantes (1.060).

Mas os números de médicos estrangeiros que tentam trabalhar em Portugal devem ser ainda superiores, contextualiza o jornal. Alguns pedidos para obtenção da cédula não chegam a ser satisfeitos porque os médicos reprovam nas provas necessárias.

Em 2022, inscreveram-se 222 novos médicos estrangeiros na Ordem dos Médicos, quase todos brasileiros (141), explica o Público. Também chegaram ao país 23 clínicos espanhóis aptos a exercer, 15 italianos — a terceira nacionalidade mais representada no total de médicos estrangeiros — seis alemães e um ucraniano.