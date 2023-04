O Sol da Caparica. Organização do festival garante que problemas anteriores estão "totalmente ultrapassados"

O Sol da Caparica vai continuar a crescer e, em 2023, terá, pela primeira vez, cinco palcos, um dos quais dedicado apenas à música brasileira, com ênfase na música sertaneja, revelou Zahir Assanali, diretor-executivo do Grupo Chiado, responsável pela organização do evento desde 2019. O palco comédia voltará a ter curadoria do Tio Jel. A RTP será novamente parceira, transmitindo os concertos no canal 1.

Outra das novidades reveladas na apresentação desta terça-feira é a da criação da “Vila do Vinho”, uma nova área na zona de restauração e lazer onde “os festivaleiros terão oportunidade de provar o que Portugal tem de melhor, o vinho”, destacou Assanali.

Organização garante que o aconteceu em 2022 “está totalmente ultrapassado”

O Sol da Caparica foi criado em 2014 pela Câmara Municipal de Almada. No ano passado, o festival deu que falar após vários artistas terem vindo a público mostrar o seu descontentamento para com a organização, a cabo do Grupo Chiado, relatando problemas técnicos e falhas na comunicação que levaram a atrasos e até a cancelamentos de concertos. Da parte do público, houve também quem reclamasse do funcionamento e jurasse que nunca mais regressaria ao evento.

Em declarações ao Observador na Costa da Caparica, Zahir Assanali garantiu que não houve descontentamento da parte do público e que “as pessoas que foram ao Sol da Caparica ficaram satisfeitas e maravilhadas”, afirmando que os únicos problemas ocorreram no primeiro dia e que tiveram maioritariamente a ver com dificuldades no acesso ao recinto.