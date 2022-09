A edição deste ano do festival O Sol da Caparica, onde foram reportados “problemas” e “acontecimentos inesperados”, passou quase despercebida na primeira sessão da Assembleia Municipal de Almada depois das férias de verão. A reunião desta quinta-feira à noite, no Auditório do Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, no Laranjeiro, foi dominada por outras questões mais prementes, sobretudo o realojamento urgente dos moradores do Bairro do 2.º Torrão devido ao risco de colapso de uma vala de drenagem e os problemas de funcionamento da Carris Metropolitana, que continuam a afetar o dia a dia dos almadenses, sobretudo dos alunos no regresso às aulas.

No decorrer da sessão, que começou pelas 21h15 com a intervenção dos cidadãos, apenas um dos seis munícipes inscritos e presentes na reunião abordou a questão do Sol da Caparica. Rute Sousa, deputada da assembleia da Junta de Freguesia da Charneca da Caparica e Sobreda pelo PSD, mostrou-se envergonhada “enquanto munícipe” pelo que se passou na edição deste ano do festival e pelo que foi dito pelo executivo durante a última reunião de câmara, durante a qual o executivo acusou os jornalistas de terem extrapolado o que aconteceu.

