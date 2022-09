Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os problemas, os equívocos e as confusões começaram antes mesmo do início do festival. Na semana de 11 de agosto decorreu em Almada mais uma edição do festival O Sol da Caparica — depois de dois anos de paragem devido às restrições impostas pela pandemia, o evento regressou ao Parque Urbano da Costa da Caparica com a presença de 30 mil espectadores por dia. Um número que deu uma “grande satisfação e alegria” à organização, que, por altura do arranque do festival, admitiu à Agência Lusa as dificuldades de ter de “começar do zero” depois de um tão longo interregno.

À partida, estavam reunidas todas as condições para o normal regresso do festival de música lusófona — mas não foi isso que aconteceu. Ainda o evento ia no início quando começaram a surgir nas redes sociais os primeiros indícios de que alguma coisa não estava bem. Miguel Ângelo, que atuou no final do primeiro dia, 11 de agosto, no palco secundário, o Free Now, queixou-se de não existirem as “condições técnicas e práticas” necessárias para “um festival da dimensão” do Sol da Caparica, lamentando o atraso das comunicações por parte da organização e o facto de os diferentes artistas terem tido de se ajustar “da melhor forma” aos “horários muito apertados, tendo em conta a boa vontade e o ‘espírito dos festivais’”.

Outros artistas juntaram a sua voz à do vocalista dos Delfins. The Legendary Tigerman, Karetus e Quatro e Meia mostraram o seu descontentamento para com a organização do Sol da Caparica, uma marca registada da Câmara Municipal de Almada, queixando-se de problemas técnicos e de falta de coordenação. Além dos músicos, também o público se queixou. Três dias após o final do evento, o Portal da Queixa contava com 26 reclamações, a maioria endereçadas ao promotor, o Grupo Chiado, responsável pelo Sol da Caparica desde 2019, e relacionadas com falhas na organização. Uma queixosa, que confessou frequentar o festival há vários anos, garantiu que não voltará tão cedo, uma vez que foi “surpreendida com uma organização do pior que já [viu] neste tipo de eventos”. “Tenho a certeza que não terei vontade de voltar (…). Eu e milhares de pessoas”, lamentou. Uma outra usou a palavra “fraude” para descrever o evento, reclamando que gastou “60 euros nos bilhetes mais transporte” para ver concertos que não chegaram ao fim ou que não aconteceram.

Enquanto o principal responsável pela promotora, Zahir Assanali, desvalorizava as queixas de artistas e espectadores, garantindo ao Observador e a outros meios de comunicação social que o evento foi “um sucesso”, um alegado membro da organização decidiu responder diretamente às críticas, dando início a uma polémica que se arrastou durante dias. Rui Campos Silva, que aparece em algumas notícias como sendo um dos promotores do Sol da Caparica, terá dito que os Karetus, que emitiram um comunicado sobre a sua participação no festival, entretanto apagado, é que tinham de se adaptar ao festival e não o contrário. Um colaborador do grupo musical, que esteve no festival e partilhou o comunicado da banda, divulgou na sua conta do Instagram uma mensagem alegadamente enviada por Rui Campos Silva em que este o acusava de “chupar pilas” aos “amigos realmente artistas” porque não conseguia tocar “em lado nenhum”.

