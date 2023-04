Sérgio Conceição era um homem feliz após o FC Porto vencer o Benfica por 2-1 no Estádio da Luz e reduzir para sete pontos a distância que separa os azuis e brancos dos encarnados que continuam na liderança do campeonato. No final do encontro, o sucesso momentâneo da vitória no clássico expressava-se mais na cara do treinador dos dragões do que propriamente a desilusão da generalidade de uma época que, ao nível do campeonato, não tem sido suficiente para os dragões se superiorizarem ao adversário lisboeta.

“Foi um triunfo saboroso. É um jogo de seis pontos, como costumo dizer, entre equipas que luta pelos mesmos objetivos. Sabíamos da importância deste mesmo jogo. O Benfica tem sido mais regular ao longo do campeonato. O que me veio à cabeça logo após o apito final foi que com esta atitude competitiva em determinados jogos, hoje estaríamos numa posição diferente. Do ponto de vista do jogo de hoje, penso que não houve história. Fomos superiores em todos os momentos, anulámos os pontos fortes do Benfica. Conseguimos criar situações que, se definíssemos melhor, o resultado teria sido mais volumoso. Os jogadores interpretaram quase na perfeição aquilo que trabalhámos dentro do tempo possível e com todas as limitações que tivemos. Foi um grandíssimo jogo dos meus jogadores. Estão de parabéns que são eles que são os principais culpados desta vitória”, analisou o técnico dos azuis e brancos.

O FC Porto voltou a ser feliz num estádio onde, na temporada, conquistou o título de campeão nacional. “Penso que cada jogo e cada ano tem momentos diferentes das equipas. Este ano, o Benfica está muito bem. Hoje, foi importante anular alguns pontos fortes deste Benfica. Têm jogadores de grandíssima qualidade, como os nossos. O Otávio interpretou muito bem quando tinha que ser avançado e quando tinha que ser médio. Os alas, o Pepê e o Galeno, também, naquilo que era fechar os corredores laterais, onde sabíamos que, em termos de dinâmica do processo ofensivo, o Benfica é forte, mas também por dentro”, comentou Sérgio Conceição. “Era importante a equipa estar curta, muita concentração competitiva que é necessária neste tipo de jogos. Os jogadores estiveram muitíssimo bem. Fomos uma equipa madura, adulta e merecemos esta vitória sem dúvida absolutamente nenhuma”, continuou o treinador.

Apesar de os dragões continuarem na segunda posição, Sérgio Conceição, que acabou a celebrar para os adeptos batendo com a mão no símbolo do FC Porto e festejando de punho cerrado antes da habitual roda, voltou a enaltecer o trabalho do Benfica esta época. “O empolgamento em volta do Benfica é normal, porque o Benfica tem sido muito forte durante o campeonato”, ainda que, na opinião do técnico, não seja correto desvalorizar o que tem feito a equipa da Invicta. “Um FC Porto fraquinho, um FC Porto apagado, jogadores que não estão bem, medianos. E o Benfica? Um super Benfica”, ironizou face a comentários que chegaram aos ouvidos de Conceição. “Mas não devemos tirar o mérito ao Benfica, porque têm feito um excelente campeonato e, na Liga dos Campeões, também têm dado uma resposta fantástica”.