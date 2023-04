Podia ter sido o xeque-mate, tornou-se somente uma jornada que não colocou nada em xeque. A segunda derrota do Benfica na época e no Campeonato frente ao FC Porto reduziu para sete pontos a vantagem na liderança da prova quando faltam ainda jogar sete jornadas, sendo que no caso dos encarnados há ainda pelo meio os quartos da Liga dos Campeões (e as meias, em caso de eliminação do Inter). Em paralelo, os azuis e brancos deram um passo importante para pelo menos segurarem o segundo lugar, sendo que, caso não voltem a perder pontos nas próximas três jornadas, só poderá haver campeão no mês de maio.

Para já, e olhando apenas para o Campeonato, o conjunto de Roger Schmidt tem agora uma deslocação a Chaves antes de receber o Estoril e jogar em Barcelos com o Gil Vicente que já tirou pontos esta temporada ao FC Porto e ao Sporting. Já a formação de Sérgio Conceição tem agora duas partidas contra equipas que tentam fugir à despromoção, Santa Clara (casa) e P. Ferreira (fora), antes do dérbi no Dragão com o Boavista. Em maio surgem os dois encontros grandes até ao final da temporada e que podem mexer não só com a distância para o primeiro lugar mas também com as posições de Champions, com o Benfica a receber o Sp. Braga a quatro jornadas do fim antes de fazerem a penúltima ronda da Liga com o Sporting em Alvalade.

Benfica (71 pontos em 27 jogos)

