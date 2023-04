Tudo espremido, e vitória à parte, houve alguns dados importantes e positivos que em condições normais deixariam Rúben Amorim satisfeito após a vitória do Sporting no Jamor frente ao Casa Pia por 4-3. Alguns exemplos: Francisco Trincão bateu o melhor registo de golos numa temporada e tornou-se apenas o segundo jogador do Campeonato a fazer um hat-trick depois de Taremi com o Arouca, Pedro Gonçalves leva 18 golos e 11 assistências na temporada sendo já o jogador com mais passes para golo da Primeira Liga e os 56 golos à 27.ª jornada são o melhor registo do clube desde 2015/16. No entanto, tudo o que aconteceu de mal acabou por ter outro peso e também aí há números que deixaram o técnico visivelmente agastado.

Também em 27 jornadas, o Sporting tem quase uma média de um golo sofrido por jogo (26). Ou seja, mais nove do que tinha nesta fase em 2021/22 (acabaria com 23) e o dobro do que tinha nesta fase em 2020/21 (acabaria com 20). Mais do que isso, a forma como a equipa foi sofrendo golos sempre que tinha vantagem mais pareceu um remake daquilo que aconteceu logo na ronda inaugural em Braga. E foi esse filme que deixou Amorim preocupado, naquela que foi uma das flashes interviews mais agastadas da época.

“Vínhamos a queixar-nos da forma como não definíamos bem, definimos bem e depois esquecemos o resto… A consistência defensiva que tínhamos mostrado até aqui foi-se, o número de ataques do Casa Pia foi o número de golos… Chegarmos ao final da época e cometermos os mesmos erros que cometemos em Braga na primeira jornada… É algo que temos de ter muita atenção. Tivemos sempre o controlo do jogo frente a um Casa Pia muito organizado, com um excelente treinador. Criámos oportunidades, não fizemos e cada vez que o Casa Pia ia lá marcava golo. Mas se olharmos lance a lance, displicência, faltas marcadas de forma rápida quando já tínhamos perdido a vantagem duas vezes e damos a bola ao adversário e num cruzamento voltamos a falhar…”, começou por comentar o técnico verde e branco à SportTV.

Temos muito para melhorar. E não é tecnicamente, taticamente, não é nada disso, é ter uma mentalidade mais forte. Foi assim o jogo. Acaba por ser justo mas também sei que é duro para uma equipa como o Casa Pia que até mesmo com dez jogadores fez um excelente jogo”, frisou.

“Foram lances casuais, decisivos. Se olharmos ao pormenor, e ainda não vi mas tenho plena noção daquilo que aconteceu, ressaltos, falta de agressividade, displicência a dar a bola quando a falta é marcada com perigo e quando é assim, dependendo das fases… Há fases em que podemos fazer tudo e não há golos, há outras em que tudo acontece. Temos de melhorar. Fazer os mesmos erros da primeira jornada torna-se difícil e sei que para os jogadores é difícil porque somos um clube grande que não está na luta pelo título mas não há desculpas para este tipo de erros quando já melhorámos em tudo o resto”, prosseguiu, antes de explicar o porquê das três substituições ao intervalo e falar também do próximo encontro com a Juventus.

“Substituições ao intervalo? Muito óbvio. O Ousmane [Diomande] com dificuldades na recuperação, nós sabemos que ele está no Ramadão e está a ser difícil para ele, mas os jogadores do Sporting têm de perceber que num clube grande não há dias de folga e basta um lance para nos tirar do jogo. A mesma coisa com o [Matheus] Reis, que não facilita em nada mas que não estava a correr bem. Neste momento temos de estar no máximo. O Youssef [Chermiti] trabalhou muito, teve algumas dificuldades nos movimentos, o Trincão estava bem e queríamos pôr o Morita porque era um jogador de entre linhas e era isso que precisávamos. Trincão para a Juventus? Vamos ver, depende da conjugação do onze. O Ugarte não pode jogar, se fosse levar à palavra isso jogava o Adélio [treinador adjunto] neste momento… Há dias assim, sei entender isso, às vezes foi displicência mental e temos de preparar o jogo porque com esta mentalidade não conseguimos ganhar”, concluiu Rúben Amorim após a vitória por 4-3 no Jamor frente ao Casa Pia.