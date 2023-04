O filme “Aos Nossos filhos”, realizado por Maria de Medeiros, vai estrear-se nas salas de cinema portuguesas a 1 de junho, confirmou o Observador junto da distribuidora, a Midas Filmes.

A obra, rodada no Rio de Janeiro, conta a história de duas mulheres lésbicas que querem ter um filho, e é uma adaptação da peça homónima da carioca Laura Castro, que vai buscar o nome à música de Ivan Lins “Aos Nossos Filhos”(1978). “É uma reflexão sobre a maternidade e a sexualidade, a adoção e a inseminação artificial, mas também sobre o passado e o presente político do Brasil”, lê-se na sinopse do filme.

A atriz e realizadora portuguesa aproximou-se da história por ter participado na peça de teatro, que esteve em digressão no Brasil. Em palco, interpretou a personagem de Vera, uma sobrevivente da ditadura incapaz de aceitar a homossexualidade da sua filha. Na adaptação ao grande ecrã, a mesma personagem é encarnada pela atriz brasileira Marieta Severa, num elenco que conta ainda com Laura Castro, Marta Nóbrega, José de Abreu, Cláudio Lins e Ricardo Pereira. “Venho do ‘Capitães de Abril’, que era um filme de homens, de guerra, e este é um filme muito feminino. Para além de uma maioria avassaladora de mulheres, é tudo muito feminino no filme”, comparava Maria de Medeiros à Agência Lusa em 2018, falando sobre o projeto.

Há muito que se aguardava que “Aos nossos filhos” se estreasse em Portugal. As últimas gravações aconteceram entre as duas voltas das eleições presidenciais do Brasil, em 2018, que acabariam por levar ao poder Jair Bolsonaro. “O Brasil estava naquela altura muito confiante na sua democracia, na sua sociedade, no seu futuro. Surpreendeu-me até a facilidade com que conseguimos fundos para o filme. Começámos a escrever esta história como um género de comédia solar, próxima da realidade e ao longo de cinco anos, o Brasil mudou completamente e a sociedade tornou-se mais cinzenta. O nosso guião também”, explicou a realizadora também à Lusa, já em 2021.

Antes de chegar a Portugal, o filme estreia-se em Espanha, “no início de maio”, adiantou Maria de Medeiros no Instagram.