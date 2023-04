Na Alameda das Fontainhas ergue-se desde 1 de março de 2020 uma estátua de homenagem às mulheres que, por quase um século, carregaram da beira-rio até ao topo duma longa e invulgarmente íngreme ladeira, talvez a maior do Porto (220m, 21 ou 22º de declive), e dali até padarias, casas de pasto, carvoarias, fábricas de bolachas ou cerâmica e residências privadas, pesados fardos de carqueja, um arbusto infestante de flor amarela que serviu de acendalha em fornos, lareiras e fogões a lenha até ao tardio advento do forno elétrico, pelos anos 1950-60. Da margem esquerda do Douro, o inglês Frederik William Flower registou particularmente bem, num calótipo fotográfico de 1860 (pp. 92, 97), a Calçada da Corticeira, tangente com a fábrica de azulejos dita do Carvalinho instalada na antiga Quinta da Fraga, a capela do Senhor do Jesus do Carvalinho erguida no século XVII (hoje uma completa ruína, v. fotos p. 48) e ainda seis fontes, já todas desaparecidas, incluída a das Lágrimas, desenhada por Nasoni em 1745 — além de um sortido de «ilhas» e casebres de migrantes muito pobres, gente de Penafiel a Vila Real (p. 27), e até mesmo alguns tascos (p. 83). Em 1881, uma fábrica de cortumes laborava na Corticeira, em franco contraste com as belas quintas de lazer que haviam notabilizado a zona pelos inícios do século XIX.

Descalças, com capuz de sarapilheira protegendo ombros e cabeça e uma corda pela testa, unindo duas centenas de pequenos molhos de carqueja e suportando 40 a 50 kg de carga, as carquejeiras faziam ali o que por lei já estava proibido a bestas de tiro. Não eram — de facto — as únicas mulheres que, em tempos que felizmente já lá vão, faziam tarefas pesadíssimas nos ancoradouros (no Bicalho, por exemplo, descarregavam bacalhau de canastra à cabeça sobre longas pranchas de madeira) ou que nas pedreiras da Areosa eram britadeiras ou cascalheiras, mas na Corticeira a subida de Sísifo e a “lentidão e persistência de insectos” (Rentes de Carvalho, cit. p. 59) tinham tudo para que a “vida negra” (sic) das carquejeiras impressionasse bastante. Severo Portela classificaria tal ofício como “ignomínia para todo e qualquer decoro cívico” (cit. p. 58) — depois de, em 1905, numa demonstração de máxima potência mecânica e não menor arrogância social, «perante numerosa assistência», um double-phaeton Ford de 20 cavalos ter galgado a calçada em apenas 35 segundos (Germano Silva, p. 176), um exibicionismo que Aurélio da Paz dos Reis fotografou para a Ilustração Portuguesa.



Título: “As Carquejeiras do Porto: um projecto, um sentido”

Autora: Arminda Santos

Editor: Afrontamento

Páginas: 217

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.