O médio Zé Carlos assinou um contrato válido até 2027 com o Vitória de Guimarães, clube que representa desde o início desta época por empréstimo do Varzim, informou esta terça-feira o clube vimaranense, da I Liga portuguesa de futebol.

O jogador de 21 anos rumou a Guimarães em agosto de 2022, ao abrigo de um empréstimo em que os vitorianos pagaram 300 mil euros aos varzinistas, e assinou a título definitivo após o clube minhoto ter acionado uma opção de compra não obrigatória de 50% do seu passe por mais 400 mil euros.

“O Vitória Sport Clube acionou a opção de compra (não obrigatória) de metade do passe de Zé Carlos, um dos valores seguros da equipa principal. O médio encontrava-se emprestado pelo Varzim até ao fim da presente época e a sociedade desportiva do Vitória pagará 400 mil euros”, refere a nota publicada no sítio oficial dos vitorianos.

Graças à operação, o contrato de Zé Carlos “passa a ser válido até junho de 2027, protegido por uma cláusula de rescisão na ordem dos 25 milhões de euros”, lê-se ainda na nota.

Os vimaranenses já desembolsaram 200 mil euros na compra desses 50% do passe, tendo de pagar a segunda tranche, de 100 mil euros, até ao fim de julho de 2023, e a última, também de 100 mil euros, até 30 de setembro, informa ainda o comunicado.

O clube minhoto pode ainda comprar mais 25% do passe de Zé Carlos por 400 mil euros, segundo uma cláusula, não obrigatória, que é válida até janeiro de 2024, com o respetivo pagamento a poder ser faseado, acrescenta a nota.

Formado no Senhora da Hora, no Torrão, no Salgueiros, no Rio Ave, no Famalicão e no Varzim, clube pelo qual se estreou como sénior, o internacional sub-21 português contabiliza 15 jogos oficiais pelo Vitória, tendo estado ausente dos relvados entre dezembro de 2022 e abril de 2023 devido a uma fratura no pé direito.