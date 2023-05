Uma recente atualização da Google Assistant veio facilitar a interação dos utilizadores com o telemóvel. Sem ter de dizer primeiro “Hey Google”, quem utilizar esta funcionalidade pode agora dar ordens de comando indo diretamente ao assunto. Uma ferramenta bastante útil, especialmente para quem quer desligar o despertador sem se mexer na cama, certo? Errado, pelo menos na ótica de um utilizador em específico.

Atualmente, é possível utilizar a ferramenta Assistant Alarms e desligar os alarmes programados simplesmente dizendo “stop” ou “snooze”, esta última palavra caso se deseje adiar o despertador por mais alguns minutos. Um utilizador contudo, queixou-se que em algumas manhãs, o despertador não estava a funcionar, e descobriu que a culpa era da música “Where Is My Mind?” da banda Pixies.

Mas como é que uma música em específico consegue interferir com uma aplicação do telemóvel? No caso desta pessoa, o despertador tocava todos os dias uma playlist do Spotify que incluía a música de Pixies. O problema surgia nos dias em que esta música tocava em primeiro lugar. Quem estiver familiarizado com a canção, sabe que esta começa com uma voz a cantar o som “oooh”, e que é interrompida ao fim de alguns segundos por alguém que diz “stop”, antes dos acordes de “Where Is My Mind?” começarem.

Ao que parece, é a própria música iniciada com o alarme de telemóvel que dá ordem de comando para que a ferramenta Google Assistant desligue o alarme. São várias as músicas onde a palavra “stop” é proferida, mas, segundo um teste do site Android Police, apenas a canção dos Pixies parece funcionar. Músicas como “U Can’t Touch This”, do M.C. Hammer, “Stop Stop Stop” da banda The Hollies, “Ice Ice Baby” do rapper Vanilla Ice ou “Don’t Stop Me Now”, dos Quenn, não conseguiram ter o mesmo efeito na Google Assistant. O motivo pelo qual a ordem de comando funciona com os Pixies prende-se com o facto de os acordes musicais só começarem depois de se ouvir a palavra “stop”.

Em todos os outros casos, esta palavra era dita com música de fundo a tocar ou depois de uma interrupção abrupta da parte instrumental, pelo que a Google Assistant não entendia a palavra como ordem de comando. A experiência realizada pelo Android Police parece ser compatível com várias queixas registadas por outros utilizadores do Reddit. Estes disseram que a ferramenta Google Assistant não obedecia às suas vozes de comando quando estavam a tocar uma música de fundo em casa.

O relato deste incidente chegou inclusive à banda Pixies, que reagiu ao sucedido na rede social Twitter. “Pedimos desculpa por isso“, foi o que escreveu a banda na rede social, citando o Android Police.