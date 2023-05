Jénifer, ou a Princesa da França de Joel Neto (Fundação Francisco Manuel dos Santos, Fevereiro de 2023) é, sem dúvida, um respeitável retrato sociológico dos pobres de uns Açores colocados em excessiva evidência pela invasão turística dos últimos anos, que se apresenta todavia — e um tanto exageradamente — como “um homem só pregando no deserto da escassez, da exclusão e do conformismo”, mas há uns outros Açores que também não devem ou não podem permanecer desconhecidos ou ignorados: os da originalidade e invulgar qualidade de algumas das suas produções culturais mais recentes, e que projectam o arquipélago atlântico até um contexto internacional, a partir do qual podem passar a ser observados, como merecem.

Podia referir fotógrafos e fotojornalistas premiados e com encomendas de prestígio além-fronteiras, mas vou comentar dois livros novos — aliás, contemporâneos do pequeno livro de Neto — e que demonstram excelência no fazer editorial e um propósito muito concreto e louvável de sublinhar e valorizar aquela insularidade através de duas manifestações naturais: a floresta primitiva e a variedade das nuvens do seu céu atlântico. O primeiro projecto é um álbum de imagens de lugares praticamente intocados pelo predador humano, a floresta laurissilva ou pristina açoriana, coberto vegetal muito denso, exposto numa “colecção de esboços feitos a partir da luz vinda do céu e dos nevoeiros vindos do mar” (Silva, p. 9), e o segundo livro foi imaginado por Blanca Martín-Calero, cabeça pensante da editora Araucária, de Ponta Delgada, colocando em diálogo arte fotográfica, “poesia visual” e ciência ambiental, com a importante colaboração de meteorologistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera a trabalhar nos Açores.

Florestas das Nuvens tem como epígrafe “Deixem Nosso Senhor passear sossegado pelas árvores antiquíssimas da inefável floresta das nuvens vindas do mar” (um verso de Emanuel Félix, 1936-2004) e logo a primeira fotografia, na guarda do livro, apresenta-nos uma estrutura vegetal espinhosa como aviso ou alerta para o imperativo de defesa e conservação desse património milenar, dessa “verdadeira estufa da evolução” ou desses “santuários da vida” hoje já restritos a áreas remotas. Paulo Henrique Silva deambulou por esses bosques deleitosos quase impenetráveis — que Gaspar Frutuoso descreveu deliciosamente em meados de 1500… —, e sábia e preventivamente preferiu não dar quaisquer pistas de geolocalização ou nomear taxonomicamente o que ali viu e fotografou, creio que com a firme intenção de que o nosso olhar, assim desprevenido e desinformado, fosse inteiramente absorto pela poética das formas naturais comunicantes que a humidade oceânica expandiu a limites de sobreposição e composição, muito para lá da capacidade humana de imaginar…

