É o primeiro livro de Toni Morrison (1931-2019), cujo original data de 1970. Publicado pela primeira vez em Portugal, traz ao leitor coetâneo o Ohio da década de 1940. No centro, Pecola, criança, pobre, negra, cujo sonho é apenas um: ter olhos azuis, como as crianças brancas que ocupam o lugar do privilégio. Partindo de uma existência que parece confinada, entre um mundo que, tendo o sonho da mudança, parece imutável e repetido, Pecola abrirá espaço na narrativa para a desigualdade em panorama: de raça, de sexo, de critérios de beleza, de idades, de posições hierárquicas no seio familiar. Ao longo do romance, assiste-se à delicadeza como estratégia de criação narrativa. Nisso, a mão de Morrison, que romanceava pela primeira vez, dificilmente tremia.

No desejo de Pecola, o leitor vai vendo mais do que um desejo infantil. Não se trata do sonho, quase impossível, de querer ser astronauta para se pôr os pés na lua; de querer ser princesa para usar vestidos longos; de querer ser o Ronaldo para ser o melhor do mundo. Em vez disso, há o desejo de uma banalidade – mas é a banalidade de quem pertence, aqui, ao lugar do outro, que na verdade nem outro chega a ser. Em vez disso, o outro é, afinal, o centro a partir do qual se define a relação de alteridade. E, estando Pecola no centro da narrativa (ainda que a história seja contada do ponto de vista de Claudia MacTeer, filha dos pais adoptivos de Pécola, para além de um narrador omnisciente na terceira pessoa, que completa as zonas mortas), é ela quem vive em relação de alteridade no mundo, razão pela qual vive em zona agredida pelos estereótipos de beleza impossível de atingir. O critério de beleza foi imposto por quem detém o lugar de privilégio, assim como o critério de qualquer aceitação. O seu desejo de ter olhos azuis parte, assim, de uma ideia, ainda que escondida, ainda que não confessada, mas sempre interiorizada, de auto-aversão racial.

Morrison afirma que o livro nasceu de uma conversa com uma amiga de infância. Acabadas de entrar para a escola primária, a outra admitia o desejo de ter olhos azuis. Da parte de Morrison, chegou a haver uma “repulsa violenta” (p. 10) pela imagem criada. Quem falava, afirma a autora, parecia pedir compaixão, mas dali só levava o espanto devido à profanação. Em causa estava já a incapacidade de reconhecimento da beleza que não correspondesse ao modelo branco. E, desde a cabeça do romance, esta estranheza também invade o leitor, este desconforto também cria uma sensação de doença: como é que um olhar externo criaria, até para uma criança, a sensação de inferioridade? Enraizada ali estava a injúria do que não pertencesse ao grupo a partir do qual se definia o mundo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.