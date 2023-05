A lista de novidades da Honda para 2023 conta com três novos veículos e um deles é o novo ZR-V, um SUV do segmento C que, em termos de gama, vai inserir-se acima do HR-V e abaixo do CR-V. Apresenta ainda a curiosidade de, nos mercados da Europa, ser apenas proposto com motorização híbrida, daí que seja denominado ZR-V e:HEV.

Com 4,57 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,62 m de altura, o novo ZR-V posiciona-se entre os 4,34 m do HR-V e os 4,71 m do CR-V. A Honda define-o como um SUV leve e ágil, recorrendo à mesma mecânica híbrida do Civic, em que o motor principal é um 2.0 a gasolina a funcionar segundo o ciclo Atkinson, solução que sacrifica alguma potência em troca de um consumo inferior. Ainda assim, esta unidade a combustão assegura 143 cv.

O interior do ZR-V e:HEV 4 fotos

O motor a gasolina é ajudado por duas unidades eléctricas que elevam a potência total para 184 cv e 315 Nm, contando ainda com uma bateria com a capacidade de 1 kWh, o que permitirá que, por exemplo em cidade, o ZR-V e:HEV circule a maioria do tempo em modo EV. Em estrada e auto-estrada, a economia depende da pressão exercida sobre o acelerador, uma vez que os motores eléctricos fornecem uma ajuda mais evidente em ritmo de passeio, do que quando se opta por circular a 120km/h, ou a velocidades superiores.

A estética do ZR-V nada tem em comum com o HR-V ou o CR-V, os outros SUV da marca japonesa. Por dentro o espaço parece ser interessante, com um painel de instrumentos estilo analógico e um pequeno ecrã central, com somente 9”. Na traseira surge uma bagageira que com o tapa-bagagens no sítio disponibiliza 380 litros, valor que sobe até 1291 litros com o rebatimento do assento posterior.