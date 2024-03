Não é difícil colocarmo-nos no lugar de um grupo de jovens candidatos a pilotos de karting que, de repente, são visitados pelo actual tricampeão do mundo de Fórmula 1, Max Verstappen. Se a presença do seu ídolo deixou os miúdos de boca aberta, o facto de um dos pilotos mais agressivos e rápidos da disciplina máxima do desporto automóvel se ter deslocado no silencioso e discreto Honda e:Ny1 eléctrico constituiu a segunda surpresa do dia.



O grupo de amigos preparava-se para se divertir aos comandos dos pequenos bólides numa pista indoor de karting, próxima da Red Bull Technologies, que produz os F1 da marca austríaca de bebidas, quando surgiu a informação que seriam visitados por alguém da Red Bull. Imagine-se a estupefacção quando, em vez de alguém do marketing ou no limite um engenheiro da equipa, à sua frente estava o venerado por todos eles Max. E o tricampeão nem sequer se fez rogado em oferecer e autografar bonés, avançando ainda com conselhos técnicos e muitas dicas de condução.

Verstappen, nascido na Bélgica mas a correr com licença desportiva neerlandesa, começou a correr pela Red Bull a meio da época de 2016, mas foi em 2021 que alcançou o seu primeiro título de campeão mundial, feito que repetiu nos dois anos seguintes, sempre com fórmulas equipados com os motores 1.6 turbo híbridos fabricados pela Honda, construtor a que o belga/neerlandês está ligado desde 2019, oficialmente, e 2022 não oficialmente. Daí que não fosse de estranhar que Max se deslocasse no mais recente eléctrico da Honda, pelo que a marca aproveitou para realizar mais uma acção de promoção associada ao arranque de uma nova época de F1.

O e:Ny1 é o segundo modelo exclusivamente a bateria produzido pela marca nipónica, assumindo-se como a versão eléctrica de um HR-V com motor de combustão, um SUV compacto com 4,39 m de comprimento, habitáculo espaçoso para o segmento e 361 litros de mala, com um peso de 1730 kg e equipado com um motor de 204 cv montado à frente. Limitado a 160 km/h, para superar 100 km/h ao fim de 7,6 segundos, possui uma bateria com uma capacidade bruta de 68,8 kWh (61,9 kWh úteis) que lhe garante uma autonomia de 412 km em WLTP. O e:Ny1 é proposto em Portugal por 54.750€.