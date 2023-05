Os acionistas da Imprensa, reunidos esta em assembleia-geral anual, aprovaram todos os pontos na ordem de trabalhos, entre os quais a aplicação de resultados e a proposta de eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2023-2026.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da SIC e do Expresso, entre outros, adianta que “foram aprovados o relatório único de gestão“, bem como “o balanço e contas individuais e consolidadas, os relatórios do Revisor Oficial de Contas e os demais documentos de prestação de contas individuais e consolidadas” relativas ao exerício de 2022.

Isto inclui o relatório “sobre o governo societário (que integra um capítulo referente ao relatório de remunerações) e o relatório de sustentabilidade (anteriormente designado relatório de informação não financeira consolidada)”.

Entre os sete pontos que estavam na ordem de trabalhos, foi também aprovada “a proposta de aplicação de resultados, a qual propôs a aplicação do resultado líquido positivo apurado no exercício de 2022, no montante de 9.963.929,58 euros”, em que 498.196,48 euros vai para a reserva legal e 9.465.733,10 euros para as reservas livres.

“Foi aprovado um voto de confiança e louvor aos órgãos de administração e de fiscalização da sociedade, bem como aos respetivos membros”, como também “foram ratificadas as alterações aos artigos 3.º e 5.º da política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, por referência ao mandato 2019/2022”.

Na reunião magna, os acionistas aprovaram também a proposta da política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade para o quadriénio 2023/2026, nos termos de proposta da Comissão de Remunerações, a proposta de eleição de membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2023/2026 e a de eleição do Revisor Oficial de Contas para o mesmo período.

Assim, Manuel de Abreu Castelo Banco foi eleito presidente da mesa da assembleia-geral e Francisco Pinto Balsemão foi reconduzido presidente do Conselho de Administração da Impresa, contando com Francisco Maria Balsemão e António Horta Osório como vice-presidentes.

Enquanto vogais do Conselho de Administração constam Francisco Pedro Balsemão, Manuel Guilherme Oliveira da Costa, Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia, Ana Filipa Mendes de Magalhães Saraiva Mendes e Catarina do Amaral Dias Duff Burnay.

A Comissão de Auditoria é presidida por Manuel Guilherme Oliveira da Costa e a Comissão de Remunerações é liderada por Manuel Soares Pinto Barbosa. O Revisor Oficial de Contas é a Deloitte & Associados. O lucro da Impresa caiu 91,4% no ano passado, face a 2021, para 1,1 milhões de euros.