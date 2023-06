O biólogo José Guerreiro é o novo presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), substituindo o geofísico Miguel Miranda, que se reformou, anunciou esta quinta-feira a entidade no seu portal.

Doutorado em Ecologia e Biossistemática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), onde é professor com agregação em ciências do mar, José Guerreiro iniciou esta quinta-feira funções como presidente do IPMA.

José Guerreiro foi secretário de Estado do Ambiente no primeiro Governo socialista de António Guterres, entre 1995 e 1999, tutelando o então Instituto de Meteorologia, Instituto da Conservação da Natureza e o Instituto de Promoção Ambiental (Ipamb). O docente foi ainda diretor-geral do Ambiente e presidente do Ipamb.

Atualmente, José Guerreiro integrava o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o Conselho Nacional da Ordem dos Biólogos, da qual foi bastonário.

O IPMA realça como “principais áreas de interesse” de José Guerreiro “a política e governança de ambiente e do mar, a conservação da natureza e a gestão ambiental”.

O geofísico Miguel Miranda, que presidiu ao IPMA durante 10 anos, jubilou-se na passada sexta-feira numa cerimónia que decorreu na FCUL, onde deu a sua última aula.

O IPMA é um dos oito laboratórios do Estado e é tutelado pelos ministérios da Economia e Mar e da Agricultura e Alimentação.

Da lista de funções do instituto constam previsões e avisos sobre o estado do tempo, previsões sobre o estado do mar, acompanhamento do clima e da atividade sísmica, monitorização de biotoxinas em bivalves, do índice ultravioleta e do perigo de incêndio.