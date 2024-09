Sónia, Paulo e Susana. A "família" de Oliveirinha que morreu no fogo

Não deveria ser Vítor Melo a prestar esclarecimentos, mas o comandante estava também a receber apoio. “Era irmão do Paulo. O irmão do comandante morreu no fogo”, diz um morador que está no quartel para confortar a corporação. “Foi família que morreu aqui. O Paulo e a Sónia são cunhados. O Paulo era casado com a irmã da Sónia. E a Sónia ia casar no próximo ano. O noivo estava na carrinha. Foi um dos que sobreviveu. A Susana também tinha o marido no combate ao fogo, mas ele estava noutro local. É família. Numa localidade com 200 habitantes, o choque é muito grande”, explica João Nuno Brito, presidente da Junta de Freguesia.

De Vila Nova de Oliveirinha viam-se, na tarde desta terça-feira, colunas de fumo em todas as direções, o ar ficava cada vez mais difícil de respirar e nas ruas atravessavam a alta velocidade ambulâncias e camiões de bombeiros pelas ruas estreitas da aldeia, no município de Tábua.

Paulo, Sónia e Susana perderam a vida no fogo numa luta que continua a ser travada pelos parceiros da corporação. “Juízo”, aconselha Vítor Melo, enquanto encaminha mais uma equipa para o combate ao fogo junto ao rio Mondego. “Partir para o fogo novamente? Há pessoas que pensam que o dinheiro compra tudo, mas ser-se bombeiro não tem preço. Depois do que aconteceu, as nossas equipas continuam a combater.”