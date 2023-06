Já estão no ar desde as 00h00 desta quinta-feira as duas novas frequências da Rádio Observador, que nos permitem chegar a mais 600 mil pessoas, a partir de Rio Maior, para quase todo o Ribatejo e Oeste. Em 92.6 fm, já pode ouvir a nossa emissão de Santarém às Caldas da Rainha, de Alenquer a Alcobaça, ou de Torres Novas a Peniche. Em Rio Maior, ficará disponível ainda uma micro-frequência adicional, em 99.5 fm.

Quem já conhece os nossos noticiários, as nossas emissões especiais e as nossas rubricas pode levar a Rádio Observador como companhia no carro pelas viagens que fizer em partes cada vez maiores da A1, da A8, da A23 ou da Nacional 1.

E há mais cerca de 600 mil pessoas que residem nas dezenas de concelhos que passam a ser abrangidos pela nova frequência e podem agora descobrir a nossa programação, juntando-se assim a um público que não pára de crescer. Aumentou 20% no último bareme da Marktest, que saiu há duas semanas, para cerca de cem mil ouvintes diários, a que se somam outros milhares de seguidores no youtube, no instagram e facebook, mais os nossos milhões de ouvintes em podcast: ultrapassámos na semana passada os 100 milhões de downloads desde o início do projeto, que completará quatro anos no fim deste mês, a 27 de junho.

Vamos passar a dar mais atenção à cobertura informativa do Ribatejo e Oeste, com diretos de Santarém e das Caldas da Rainha já ao longo desta quinta-feira. Rio Maior e os concelhos vizinhos ganharão também uma presença reforçada nos nossos noticiários e nos espaços de informação local, às 15h, 21h e 23h.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E na próxima quarta, dia 7, vamos estar a fazer a emissão ao vivo a partir da Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, com um Contra-Corrente especial, com José Manuel Fernandes, Helena Matos e Carla Jorge da Carvalho, das 10h às 12h.

Teremos também uma edição alargada do programa E o Campeão é… entre as 15h e as 16h, com a participação especial de Nelo Vingada, que se junta a Augusto Inácio, Bruno Vieira Amaral, Gabriel Alves, Júlio Magalhães e Pedro Henriques.

Ao longo da tarde, teremos várias outras surpresas na emissão ao vivo com o apoio do Lidl, que contará ainda com a participação de Manuel Serrão, autor da nossa rubrica Por Pratos Nunca Dantes Navegados, que fará uma incursão especial pelas tasquinhas da Feira.

As duas novas frequências da Rádio Observador, juntam-se às quatro que já existiam: 93.7 e 98.7 na Grande Lisboa; 98.4 no Grande Porto e Braga; e 88.1 em Aveiro. A Rádio Observador pode ainda ser ouvida online, clicando aqui.