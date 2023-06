A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar esta segunda-feira e terça-feira sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar, segundo o IPMA.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, vai estar em vigor entre as 15h desta segunda-feira e as 15h de terça-feira.

O IPMA emitiu também aviso laranja para costa norte, costa sul e regiões montanhosas da Madeira devido à chuva forte entre as 12h e as 15h desta segunda-feira, e para o Porto Santo até às 9h desta segunda-feira, passando depois a amarelo até às 15h desta segunda-feira.

A costa norte, costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira e o Porto Santo vão também estar sob aviso amarelo devido à previsão de vento por vezes forte do quadrante sul, com rajadas até 80 quilómetros por hora até às 15h desta segunda-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na origem do mau tempo previsto para o arquipélago da Madeira está a depressão Óscar.

Segundo um comunicado do IPMA, “foi atribuído pela AEMet (agência estatal de meteorologia de Espanha) o nome Óscar” à “depressão complexa” que deverá atingir as ilhas da Madeira, e terá impacto no continente a partir de quarta-feira, mas com menos intensidade.

Devido a este agravamento da situação meteorológica, a Proteção Civil da Madeira recomenda que sejam evitadas viagens para as zonas afetadas e a circulação por zonas onde existam prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

Também pede que seja dada a devida atenção às estruturas montadas, casos de andaimes, toldos, telas e telhados, que podem ser afetadas pelas rajadas de vento e à possível queda de árvores.

Aconselha ainda uma condução defensiva, com redução da velocidade e cuidado com a formação de lençóis de água, além da desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas

A autoridade civil desaconselha igualmente os percursos pedestres, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras.