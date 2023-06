Uma tempestade completamente anormal para esta época do ano vai trazer chuva, muita chuva, na próxima terça e quarta-feira a todo o país. O IPMA chama-lhe uma “depressão complexa”, que se vai situar sobre os Açores primeiro, descer para a Madeira depois, e a seguir aproximar-se do Continente por sudoeste. E deverá provocar estragos por onde passa: episódios severos e extraordinários de precipitação nas ilhas, criando os chamados ‘rios atmosféricos’, logo a partir de segunda-feira, que previsivelmente chegarão no dia seguinte a todo o território nacional.

????#Tempo: De 05 a 11/06 prevê-se tempo chuvoso devido à aproximação de uma depressão complexa ao território continental. A precipitação e a temperatura mantêm-se acima do normal em todo o território. T. Máx. 19 a 34°C. T e T. Mín. 9 a 20°C???? https://t.co/th9Qirj0nC pic.twitter.com/vSmLok26T2 — IPMA (@ipma_pt) June 2, 2023

