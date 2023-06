Chris Brown, magnata na área do marketing digital e amigo de de um dos tripulantes do submersível, desistiu à última hora de embarcar no Titan por motivos de segurança. Em entrevista à ABC News, o empresário disse que “sabia muito pouco do projeto” quando se inscreveu — e, perto da data da viagem, decidiu cancelar a presença.

Indicando que quis embarcar no Titan por “aventura”, Chris Brown não deu grandes detalhes sobre o que fez desistir da viagem. Mas sublinhou que lhe prometeram que seria feita uma “análise 3D” do navio do Titanic, sendo capaz de se ver “como é funciona e como está preservado”. “Expandiria as fronteiras do conhecimento.”

Quando soube inicialmente do projeto, Chris Brown foi apenas informado que estava a ser desenvolvido por alguém que era “interessado” na história do Titanic e por um empresário na área dos submarinos. Numa outra entrevista, desta vez ao jornal britânico The Sun, o magnata revelou que pagou um depósito e que depois pediu a sua devolução.

Àquele jornal, Chris Brown desvendou os motivos pelos quais decidiu desistir da viagem. “Descobri que eles usavam tubos velhos para o lastro e que o submersível era controlado por um comando de videojogo”, disse. “Se se tenta construir o seu próprio submarino, pode usar-se tubos velhos. Mas isto tinha uma vertente comercial.”

“Enviei-lhes um email e disse-lhe que ‘não era capaz de fazer isto'”, sublinhou o magnata, que é amigo de Hamish Harding, o piloto de jatos que é um dos tripulantes da embarcação.