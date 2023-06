Diana Pereira Carvalho, a médica interna que denunciou as alegadas más práticas hospitalares levadas a cabo no serviço de cirurgia do Hospital de Faro, demitiu-se do Hospital do Portimão, onde estava a trabalhar neste momento. “Demiti-me como queria fazer desde o dia da queixa mas decidi dar o benefício da dúvida a um novo estágio”, escreveu numa publicação na sua conta pessoal do Instagram citada pelo Jornal de Notícias.

“A exposição da queixa e todas as represálias que lhe seguiram têm mexido com a minha saúde mental”, admitiu Diana Pereira Carvalho, que preferiu “resguardar-se” em vez de se “fingir de forte”. “Eu sabia que a queixa iria ter repercussões. E estou a lidar com elas como posso. Preciso de descansar, estar junto dos meus, estudar e orientar a cabeça e meu futuro.”

Realçando que o serviço em Portimão é “totalmente diferente, organizado e com bons profissionais” — não tendo “nada a apontar” — Diana Pereira Carvalho assinalou que já existem “internos que cheguem para a carga de trabalho”. “Acresce também que não tinha verdadeiramente um orientador, era distribuída por várias equipas, mas sem alguém responsável por me orientar no trabalho do dia-a-dia e formar-me como interna.”

A médica interna classifica como “angustiante” estar a “meio de um estágio de três meses sem saber” o que seria a sua vida “daqui a um mês e meio”, sinalizando igualmente que não se revia nem queria trabalhar com as chefias do centro hospitalar do Algarve — de que fazem parte o hospital de Portimão e de Faro, este último onde ocorreram as alegadas más práticas.

Em abril, Diana Pereira Carvalho denunciou primeiro nas redes sociais as alegadas más práticas ocorridas no Hospital de Faro. Após estas queixas, o Ministério Público investigou o sucedido. Há duas semanas, o Conselho Disciplinar da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos suspendeu dois cirurgiões do Hospital de Faro.