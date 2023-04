O Ministério Público já está a investigar as denúncias de más práticas médicas alegadamente cometidas no serviço de cirurgia geral do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). Em resposta enviada ao Observador, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou que a instauração de um inquérito pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.

A investigação está relacionada com os casos de negligência alegadamente praticados pelo diretor do serviço de cirurgia geral do hospital e por um cirurgião, de acordo com os relatos que uma médica interna, Diana de Carvalho Pereira, publicou nas redes sociais entre domingo e segunda-feira. A profissional de saúde aponta para 11 casos ocorridos entre janeiro e março deste ano.

Três desses doentes terão morrido, dois estarão internados em cuidados intermédios e os restantes “tiveram lesão corporal associada a erro médico”. Diana de Carvalho Pereira diz que apresentou queixa à Polícia Judiciária em Faro a 1 de abril e que também já reportou a queixa à Ordem dos Médicos, à Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Os principais visados da queixa são o cirurgião Pedro Henriques, ex-orientador de formação específica de Diana de Carvalho Pereira, e Martins dos Santos, diretor do serviço de cirurgia em Faro. Ambos recusam todas as acusações de que são alvo nas publicações da médica interna e nas declarações que tem prestado à comunicação social. O conselho de administração do hospital já instaurou um processo de inquérito interno.