Apesar da tarefa de arrumar todas as medalhas que conquistou ao longo da carreira seja uma atividade exigente, Fernando Pimenta continua a querer mais. Nos Jogos Europeus arrecadou mais uma. O canoísta português ficou em segundo lugar na prova de K1 500 metros, mas a postura com que saiu da água mostra que queria mais. A verdade é que tem nove medalhas de ouro em Campeonatos da Europa sem que nenhuma tenha conseguida em Jogos Europeus. Notava-se que a expectativa, em Cracóvia, onde essas duas provas se disputam numa só, Pimenta ia à procura de uma peça rara para a sua coleção.

A largada do português foi positiva. No entanto, desde o início da prova, o húngaro Adam Varga saltou para frente e não mais largou a liderança. Atrás, a luta era acérrima e só nos metros finais é que ficaram definidos os últimos dois lugares do pódio. Fernando Pimenta ficou então com o segundo lugar (+1.146) e o sérvio Marko Dragosavljević com o terceiro (+1.594).

Portugal chegou assim à meia dúzia de medalhas nos Jogos Europeus. Este é o terceiro pódio conseguido pela canoagem depois de Messias Baptista ter conquistado o ouro e de Francisca Laia ter terminado em terceiro ambos na prova de K1 200 metros.

#EquipaPortugal ???????? #EG2023 | MEDALHA DE PRATA! ????

????Fernando Pimenta conquistou a medalha de prata na prova de K1 500 metros de Canoagem! ????????

???????? Esta é a 6.ª medalha para a Equipa Portugal e a segunda de prata#COPortugal

????Francisco Paraíso/COP pic.twitter.com/iW8dgAPGg4 — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) June 24, 2023

