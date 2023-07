A ministra da Defesa, Helena Carreiras, disse este sábado que o secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, está disponível para ir ao Parlamento esclarecer um contrato de assessoria que celebrou com o ministério.

A governante falava em Bragança, à margem das comemorações do aniversário da Força Aérea Portuguesa, em resposta a perguntas dos jornalistas sobre uma notícia do jornal Expresso, na sexta-feira, que dá conta de que o secretário de Estado recebeu 60 mil euros em cinco dias de um contrato de assessoria.

“São acontecimentos que me antecedem no tempo”, começou por dizer a ministra, indicando já ter recebido do secretário de Estado “informação sobre o contexto e os processos relativos a essa assessoria que fez”.

Segundo é noticiado pelo Expresso, o contrato assinado pelo ex-diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional Alberto Coelho foi celebrado há quatro anos, em março de 2019, e previa um prazo de execução de 60 dias e o pagamento de 61 mil euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o jornal, terá durado “apenas uma semana” e Marco Capitão Ferreira, que é secretário de Estado da Defesa desde março de 2022, terá recebido “o pagamento integral” dos 61 mil euros, inicialmente contratados.

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, escusou-se a entrar em pormenores sobre o assunto, respondendo apenas aos jornalistas já ter toda a informação do secretário de Estado e que este “deu também respostas a perguntas” de deputados e “disponibilizou-se para prestar declarações na Assembleia da República, clarificando tudo aquilo que houver a clarificar”.

“A Defesa não esconde, a Defesa está empenhada em que todos esses elementos de informação sejam clarificados, e cremos que no Parlamento é o lugar certo”, afirmou a ministra.

A governante entende que a Assembleia da República é “onde vai ser possível detalhar a variedade e complexidade de aspetos que têm a ver com os contratos em causa”.

Insistiu que os factos ocorreram num período em que ela ainda não era ministra e que acredita que o secretário de Estado “irá clarificar plenamente” o assunto.