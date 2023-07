Beijou Rui Costa, atraiu uma colónia de argentinos e levou diamantes nas orelhas para iluminar o 39: a apresentação de Di María no Benfica

Na loja do Benfica, junto ao Estádio da Luz, duas máquinas de estampagem estavam atarefadas. Os adeptos entregavam as camisolas da nova época, livres nas costas, e nelas pediam que fosse acrescentado Di María, 11. “Vai demorar 45 minutos”, reponde a funcionária com uma mão no talão que comprova o pagamento do serviço e a outra na máquina a retirar mais uma camisola completa com o nome do reforço do Benfica que em breve se ia mostrar aos adeptos. O outro funcionário não parava o labor para interpelar os clientes. Das suas mãos ágeis saíam camisolas, que iam desde o tamanho 12 anos ao XXL, já com os caracteres colados ao tecido vermelho.

A cara de desilusão dos adeptos com a informação da funcionária tinha era sustentado no desalento de perceberem que Di María subiria a uma varanda do Estádio da Luz mais rapidamente do que a camisola que compraram para o homenagear estaria pronta. Mas houve quem tenha chegado a tempo. Uma espera de hora e meia até ao momento da apresentação do jogador não saturava Pedro Valério. Perto das grades que separavam os benfiquistas, não fossem eles saltar dez metros para alcançar o argentino, o adepto encarnado ainda trazia as costas quentes. A estampagem com o nome de Di María tinha acabada de se feita. Na mão, ainda estava o saco que não precisou de usar para colocar a mais recente aquisição, visto que a carregou no corpo.

“Foi mesmo agora”, comenta com o Observador em relação à compra da nova camisola. Independentemente da vinda do jogador que acabou por escolher publicitar, “já a ia comprar, é linda”. Di María acabou por vencer outras opções. “Kökçü também era um bom nome para estampar”. Diante de Pedro Valério está um grande ecrã led com uma imagem de El Fideo e uma saudação: bienvenido.