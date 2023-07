Sai um do lado direito, entra outro do lado esquerdo. Se a tarde do Benfica começou com a confirmação da saída de Gilberto, que já foi anunciado como reforço do Bahia, continuou com a chegada de David Jurásek, lateral esquerdo que vem do Slavia Praga para integrar a equipa de Roger Schmidt.

Habitual substituto de Alexander Bah e até preterido por Fredrik Aursnes na reta final da temporada passada quando o dinamarquês se lesionou, Gilberto não fazia parte das opções prioritárias dos encarnados e mudou-se para o Bahia. Sem que os valores oficiais tenham sido confirmados, Gilberto terá custado 2,5 milhões ao clube brasileiro, com o Benfica a encaixar uma recompensa financeira pelo lateral que chegou do Fluminense em 2020 e enquanto pedido expresso de Jorge Jesus.

Horas depois de fechar um capítulo na direita da defesa, o Benfica está muito perto de resolver um problema à esquerda. Com a contratação do preferido Milos Kerkez, lateral do AZ Alkmaar, a revelar-se impossível — até porque o húngaro prefere a Lazio, para onde deve rumar nos próximos dias –, os encarnados viraram-se para David Jurásek e o checo de 22 anos aterrou este domingo em Tires e acompanhado por Rui Pedro Braz.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Contratado para substituir Grimaldo e lutar com Ristic pela titularidade na esquerda da defesa, Jurásek vai assinar contrato e cumprir testes médicos este domingo, custando ao Benfica algo como 13 milhões de euros e ficando vinculado ao clube por cinco temporadas. Jurásek cumpriu a larga maioria da formação no Zbrojovka Brno, onde se estreou na equipa principal em 2020, cumprindo depois uma temporada no Prostějov e outra no Mladá Boleslav antes de saltar para o Slavia Praga em 2022 — e onde foi colega de Bah, que agora reencontra.

À chegada a Tires, de boné para trás e sem prestar grandes declarações, limitou-se a dizer aos jornalistas presentes no local estar “muito feliz” por estar em Portugal. Com a esquerda da defesa já arrumada, entre Jurásek e Ristic, resta agora saber se o Benfica vai contratar um lateral direito ou contentar-se com Alexander Bah, as adaptações de Aursnes e até o central João Victor, que regressou do empréstimo do Nantes e será testado na ala por Roger Schmidt.