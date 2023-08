Já no altar-palco do Parque Tejo, depois de ter percorrido todo o recinto a acenar aos peregrinos no papamóvel, o Papa Francisco ouviu dois testemunhos. O primeiro foi o do padre António Ribeiro de Matos, de 33 anos, que falou sobre como viveu “um caminho de encontro [consigo mesmo], com Cristo e com a sua Igreja”.

O segundo, também na primeira pessoa, cheio de emoção, foi o de Marta Luís, uma jovem de Cabo Delgado, região de Moçambique massacrada pela guerra e pelos ataques de extremistas islâmicos: “Os terroristas atacaram nossa aldeia”.

“Fugimos com toda a nossa família para o mato. Ficámos quatro dias escondidos”

