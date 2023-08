A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) insistiu junto do Governo para que autorize a criação de equipas de sapadores florestais, pedido feito há um ano e que continua sem resposta, disse esta quinta-feira aquela entidade.

Numa nota de imprensa, a CIMRL adianta que, desde setembro de 2022, está a aguardar por uma “resposta ao pedido apresentado junto do secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, para a constituição de uma brigada de sapadores florestais para reforço das ações de prevenção e gestão das faixas de combustíveis”.

Cansados da ausência de respostas, numa área que consideram estratégica para a segurança e ambiente da região, e para a qual os municípios não abdicam e mais do que triplicaram o investimento nos últimos cinco anos, os autarcas da CIMRL insistem junto do Governo a necessidade de criação da brigada intermunicipal de sapadores florestais, a laborar durante todo o ano e focalizada nas ações de prevenção do risco de incêndio”, lê-se no comunicado.

No documento dirigido ao secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, a CIMRL adianta que a “Região de Leiria é a única da região Centro, com elevada área florestal, sem financiamento do Fundo Ambiental e a devida autorização do ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas] para a concretização deste importante projeto de prevenção”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os autarcas consideram esta situação “inaceitável e penalizante para os municípios deste território, sobremaneira aqueles que não são abrangidos por qualquer resposta a este nível através das associações florestais”.

Os autarcas dos dez concelhos que integram a CIMRL consideram o silêncio “uma enorme incompreensão por parte dos autarcas deste território”.

Citando o despacho de 14 de março, que aprova o orçamento do Fundo Ambiental para o ano de 2023, a CIMRL sublinha que “são considerados apoios ao funcionamento e equipamento de equipas de sapadores florestais, no montante global de 25,5 milhões de euros, montante que tem o ICNF como principal entidade beneficiária e que deverá ser alargado aos municípios, para contemplar a criação de mais equipas de sapadores florestais em Leiria e no resto do país”.

Os autarcas de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós destacam que a região é “ciclicamente afetada pelo fenómeno dos incêndios florestais, como sucedeu com gravidade nos últimos dias” ou em 2017, com impactos sociais “avassaladores, quer no número de vítimas mortais quer no número de feridos graves e ligeiros, e perdas ambientais, por vezes, com um período de retorno muito dilatado”.

Segundo a CIMRL, as “brigadas de sapadores florestais são constituídas por três equipas constituídas por 14 sapadores e um líder de equipa, para intervir prioritariamente no âmbito da manutenção da rede primária de defesa da floresta contra incêndios, nas ações de consolidação pós-fogo, bem como nas ações de estabilização de emergência, estando a sua constituição e financiamento sujeitos a autorização do ICNF“.