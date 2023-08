Já estavam em Portugal, já tinham começado a habitual bateria de exames médicos, já todos sabiam que iam ser apresentados após a Supertaça. No entanto, nem Arthur Cabral, nem Trubin viram os anúncios oficiais às 19h04, como tinha acontecido por exemplo com Ángel Di María. Porquê? Sendo uma espécie de hora nobre por se tratar da data de fundação do clube, ficou reservada esta quinta-feira para recordar Fernando Chalana, o Pequeno Génio que morrera exatamente há um ano. Esta sexta-feira, essa vertente mais solene manteve-se. Não para recordar uma antiga glória, não para anunciar um novo reforço mas para partilhar uma notícia que era há muito aguardada entre o universo benfiquista: João Neves renovou contrato até 2028.

Em atualização