As coisas não correram propriamente bem na prova de estrada de Elites a Portugal, com Nelson Oliveira a ficar muito longe dos primeiros lugares e João Almeida, Rúben Guerreiro e André Carvalho a desistirem. No entanto, esta sexta-feira, o contrarrelógio de estrada para Elites mudou de forma radical essa imagem, com Nelson Oliveira a chegar ao sexto top 10 na competição da carreira com um sexto lugar (terceiro melhor resultado pessoal, após ter sido quarto em 2017 e quinto em 2018) e a garantir uma segunda vaga para a Seleção nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Ainda assim, havia mais para contar nestes Mundiais.

MEDALHA DE PRATA!

António Morgado é vice-campeão do Mundo de Ciclismo sub-23, na prova de fundo, em estrada

Na prova de estrada para Sub-23, António Morgado, uma das principais promessas da modalidade para os próximos anos (a principal para muitos), esteve em destaque e ganhou a medalha de prata, perdendo apenas para o francês Axel Laurence. O português foi o mais forte numa chegada ao sprint contra mais três adversários, assegurando assim o mesmo segundo lugar que ganhara no ano passado mas em juniores. Martin Svrcek, da Eslováquia, ficou com o bronze, deixando fora do pódio o britânico Jack Rootkin-Gray e o italiano Lorenzo Milesi. Entre os outros portugueses em prova, Gonçalo Tavares terminou no 37.º lugar a 4.54, ao passo que Diogo Gonçalves foi 53.º a 8.20. Alexandre Montez e Daniel Lima desistiram.

El francés se proclama campeón del mundo sub-23 en un auténtico carrerón con un agónico desenlace António Morgado Martin Svrček Iván Romeo, 8º tras una gran actuación de la selección española



De recordar que o corredor das Caldas da Rainha, que aos 19 anos cumpre apenas a primeira época no novo escalão dos Sub-23, foi oficializado na semana passada como reforço da UAE Team Emirates, equipa onde já se encontram os portugueses João Almeida e Rui e Ivo Oliveira. O corredor da Hagens Berman Axeon era também cobiçado pela Soudal Quick-Step e pela Ineos, as outras duas grandes formações mundiais. “Estou a chegar a uma equipa com muita vontade e ambição. Estou muito feliz por ter esta oportunidade, sempre sonhei com isto. As pessoas que conheço nesta equipa falaram-me muito bem e estou entusiasmado por fazer parte. Estou pronto para trabalhar e conseguir atingir grandes coisas com a UAE”, comentou.

ANTONIO MORGADO EM CAMPEONATOS DO MUNDO 6️⃣° no 1° Ano Júnior (2021)

no 2° Ano Júnior (2022)

no 1° Ano U23 (2023)

António Morgado tinha começado a temporada com uma vitória no Tour de Rhodes, na Grécia, sendo depois quarto classificado no Circuito das Ardenas com uma terceira posição na etapa entre Chooz e Haybes. Agora a grande aposta do português, que se sagrou campeão nacional Sub-23 de contrarrelógio em junho (na prova de estrada foi 11.º colocado) passa pela Volta a França do Futuro, que arranca no próximo dia 20, já depois de ter estado também no Giro Next Gen onde acabou por não ir além da 67.ª posição da geral.

Men U23 Road Race podium Axel Laurance

Antonio Morgado

Martin Svrček

Portugal tinha conquistado outra medalha nestes Campeonatos do Mundo que estão a decorrer em Glasgow e chegam este domingo ao fim, com Iuri Leitão a ganhar o ouro na prova de omnium em ciclismo de pista.